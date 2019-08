Almaceneros también reclamarán que los incluyan en el recorte del IVA

Política Las provincias avanzarán con la presentación en la Corte por IVA y Ganancias

Desde el Centro de Almaceneros de Gualeguaychú advirtieron que los comercios minoristas "no recibimos absolutamente ninguna información, ni instrucciones, ni nada", sobre cómo aplicar la eliminación del IVA a 13 categorías de alimentos básicos hasta diciembre."Es un anuncio que se hizo nada más que para los supermercados pero no para los almacenes. Nosotros nos comunicamos con la Federación de Almaceneros de Buenos Aires (FABA) para tratar el tema y nos respondieron que ellos tampoco tienen ninguna información, ni ninguna respuesta", explicó Gerardo Almada aCon este panorama, desde FABA comenzaron a elaborar una nota que será presentada esta semana ante las autoridades de la Secretaría de Comercio "para ver si van a implementar algo para las almacenes". De esta presentación también dependerá el futuro de los almacenes de Gualeguaychú que se sintieron excluidos de la medida económica.Por otra parte, Almada recordó que la quita del IVA (Impuesto al Valor Agregado) "la que venimos pidiendo nosotros desde el año pasado: pedimos un 21% del IVA pero de una manera muy diferente a la que se aplica en este momento. Esto es algo muy restrictivo; no alcanza a la carne, ni a las frutas ni a las verduras ¿Qué clase de Canasta Básica sería? ¿Deberíamos dejar de comer eso?", cuestionó."Nosotros pedíamos la quita del 21% pero de la totalidad de los productos que componen la Canasta Básica, no sólo de 13. Nunca recibimos una respuesta así que ahora vamos a volver a insistir a través de esta nota", remarcó."Esto benefició a las grandes cadenas y nosotros estamos en desacuerdo con esto desde siempre; porque el comercio minorista ha sido ignorado históricamente, por este y por gobiernos anteriores", concluyó el referente del Centro de Almaceneros de la ciudad.