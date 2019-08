Primer encuentro protocolar entre el FMI y el ministro Lacunza

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegó al país mantuvo en la tarde de este sábado, su primera reunión con el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, para revisar los números, las últimas decisiones y el futuro cercano de la economía argentina.



Lacunza compartió una mesa reducida con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Alejandro Werner; el encargado de la misión argentina, Roberto Cardarelli y el encargado de la oficina local del organismo, Trevor Alleyne.



En este primer encuentro entre las partes en el Palacio de Hacienda estuvo también el presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, el secretario de Política Económica, Sebastián Katz, y el vicepresidente del BCRA, Gustavo Cañonero.



La reunión fue "protocolar". Esto significa que la visita no se convertirá en la quinta revisión del Stand-By Agreement (SBA). En el Gobierno confían, sin embargo, en que los números de una quinta revisión serán satisfactorios para los técnicos del FMI. Ya el ministro aseguró el martes pasado que sobrecumpliría la meta fiscal.



Se trata de un dato clave, ya que de esa quinta revisión surgirá el diagnóstico (staff report) del equipo técnico y la posible aprobación por parte del board para que el organismo que conduce David Lipton interinamente apruebe 5400 millones de dólares en septiembre. En la actual situación de volatilidad de los mercados, la llegada de ese desembolso es fundamental.



La economía argentina sufrió un fuerte cimbronazo el lunes tras los sorpresivos resultados de las primarias. El desarme de carteras con activos locales llevó a una devaluación del peso de más de 20%, una suba del riesgo país y el desplome de acciones y bonos. La fuerte apreciación del dólar hizo que el Gobierno tomara medidas "para proteger el bolsillo de los argentinos", que no aparecían entre las posibilidades tras el acuerdo con el Fondo.



Por otro lado, el BCRA debió vender unos US$700 millones de dólares de reservas para controlar el tipo de cambio y volver a estabilizar el mercado, algo que finalmente parece haber conseguido. No es algo que el FMI no hubiese anticipado en su último reporte, cuando mencionó los riesgos políticos existentes: presión dolarizadora, más inflación, subas de tasas y posibles problemas en la sustentabilidad de la deuda, mucha de esta de corto plazo.



"Un equipo técnico encabezado por Roberto Cardarelli visitará Buenos Aires a partir de mañana. El equipo se reunirá con las autoridades argentinas para analizar los recientes acontecimientos económicos y financieros y los planes de políticas del gobierno. El equipo también se reunirá con asesores económicos de los principales candidatos presidenciales para intercambiar puntos de vista", había anunciado ayer el FMI. Desde ese organismo, dijeron que probablemente no haya comunicación oficial de lo que ocurra hoy en Hacienda.



Este domingo seguirán las reuniones entre los representantes argentinos y los del Fondo, probablemente, ya con los equipos técnicos.



Por otro lado, cerca de Alberto Fernández comentaron que todavía no agendaron un encuentro con las autoridades del FMI que llegaron a la Argentina en el primer viaje que hace una misión del organismo multilateral desde el resultado de las PASO, publicó La Nación.