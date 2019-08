Uno de los referentes del candidato a presidente Alberto Fernández, el economista Guillermo Nielsen, criticó el decreto a través del cual el Gobierno congeló por 90 días el precio de los combustibles luego de que trascendiera que además de eso no habrá compensaciones a las empresas por las pérdidas que les ocasionará la no actualización de los valores en el surtidor.



"El gobierno no entiende cómo funciona el sector petrolero, ni las consecuencias del Decreto para el futuro del país: Lopetegui advirtió que no compensarán a las petroleras por la fijación de los precios", disparó Nielsen en Twitter.



La referencia fue a una nota del diario La Nación, en la que se informa que el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, admitió que si bien se están evaluando las propuestas presentadas para normalizar la industria tras el decreto que obliga el congelamiento del precio de los combustibles, ratificó que el Estado no compensará a las empresas por la pérdida ocasionada.



Lopetegui les comunicó eso a las compañías durante una recorrida por las instalaciones de Vaca Muerta junto funcionarios y empresarios chilenos. Además, según le dijo al matutino también la Nación pierde con el congelamiento porque deja de recaudar impuestos.



"Somos conscientes del impacto negativo que tiene en el sector la medida. Sabemos que es muy nocivo que el Estado intervenga en el mercado, sobre todo en un país como el nuestro, al que le cuesta generar credibilidad. Pero se trató de una norma extrema para una circunstancia excepcional, que fue la devaluación mayor al 20% en un día", admitió Lopetegui.



Más allá de eso, el exvicejefe de Gabinete anticipó que se están analizando algunas medidas para que se empiecen a descongelar los precios de forma paulatina en algunos segmentos como, por ejemplo, en el canal mayorista.



Ámbito.com.