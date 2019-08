El dólar terminó la semana a 57,30 pesos

El dólar cerró ligeramente hacia arriba, en 57,307 pesos para la venta al público, siete centavos más que ayer, y prácticamente sin cambios respecto de hace una semana.



En los bancos que releva el BCRA, la moneda estadounidense cotizó entre máximos de $58,00 y mínimos de $56,00, tanto en mostrador como a nivel electrónico.



En tanto, en el segmento mayorista el dólar cerró a $54,95/55,15, seis centavos arriba de los valores anotados en el final de ayer.



El precio promedio adjudicado en el Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC) se ubicó en 55,1508, siendo el mínimo precio adjudicado de 55,1280.



De esta forma, la divisa estadounidense mayorista acumuló en la semana terminada hoy una suba de quince centavos con relación al cierre del viernes pasado.



Según Gustavo Quintana, de PR Cambios, "el frente externo también fue complicado, con una caída importante del real en Brasil, un factor que no contribuyó al desarrollo más tranquilo en la rueda de hoy".



Hoy el Banco Central vendió US$ 50 millones en reservas para contener la suba del dólar y continuó con la implementación de las subastas por cuenta del Ministerio de Hacienda.



Así, el Central vendió un total de US$ 256 millones en reservas durante la semana, y acumula desde las paso una caída de las mismas de US$ 760 millones.