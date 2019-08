La fuga de capitales en julio fue más del doble que la registrada en junio

Economía En julio pasado más ahorristas compraron dólares

La formación de activos externos llegó el mes pasado a U$S 2.951 millones, por lo que acumuló durante el año un total de U$S 13.827 millones.La cifra de julio más que duplicó al registró de junio, cuando había sido de U$S 1.349 millones, de acuerdo con el informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario.El análisis también indicó que las "´Personas humanas´, que básicamente demandan moneda extranjera para atesoramiento y viajes al exterior, compraron de forma neta US$ 2.177 millones, monto que mostró un descenso de 20% respecto a las compras por US$ 2.727 millones de julio de 2018"."En julio, las operaciones de billetes de individuos continuaron mayormente concentradas en los estratos inferiores de monto por operador", puntualizó el Banco Central.