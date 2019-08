El dólar operó estable y sin ventas de reservas, cerró a $57,23

El dólar cedió hoy a $57,23 con un bajo nivel de operaciones en una jornada en la cual el Banco Central no intervino con ventas de reservas internacionales.El billete finalizó a un promedio de $52,80 para la punta compradora y a $57,23 para la vendedora, lo cual representó un retroceso de tres centavos respecto del día anterior.En Banco Nación, la divisa terminó este jueves a $57, mientras la cotización más elevada se dio en Supervielle, Banco de la Ciudad y Banco Macro, a $58.En el sector mayorista, registró un leve avance de siete centavos al ser ofrecido a $55,09.El volumen negociado en el segmento de contado fue de tan sólo U$S 309,661 millones, el más bajo desde noviembre último.La tasa promedio total del día de la tasa de política monetaria se mantuvo estable en 74,979%.En la primera licitación de Letras de Liquidez, el monto adjudicado fue de $165.636 millones con un rendimiento 74,978%.Por la tarde, el Banco Central concretó la segunda subasta y adjudicó $102.607 millones con una tasa de 74,981%.Durante la rueda, hubo una menor volatilidad y la autoridad monetaria no vendió reservas internacionales, aunque realizó subastas por cuenta del Tesoro.El miércoles, el organismo que conduce Guido Sandleris se había desprendido de U$S 94 millones tras llevar a cabo cuatro licitaciones. .En una reunión llevada a cabo en Hacienda, los economistas del Frente de Todos coincidieron con el ministro Hernán Lacunza respecto de que los valores del dólar está "por encima del precio equilibro".En el encuentro al que el mercado prestó especial atención, las partes analizaron que no se debe "poner en riesgo" la estabilidad cambiaria.Los inversores siguen de cerca el accionar de Lacunza tras asumir oficialmente en el inicio de semana, mientras están pendientes también de las declaraciones de la oposición.En ese escenario, el organismo que conduce Guido Sandleris ya advirtió que seguirá interviniendo "en la medida en que las condiciones así lo requieran".