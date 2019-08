Caso inusual: nació una ternera con dos cabezas y sobrevivió 12 horas

El animal fapenas pasadas las 14 horas del miércoles en el establecimiento "Los Chimangos"."Hasta anoche estaba viva, respiraban las dos cabezas, se movían y berreaban pero esta mañana había muerto", afirmó Fernando Dumrauf, propietario del campo, que sostuvo además que el animal debe haber muerto cerca de las 2 o 3 de la madrugada "porque el cuerpito estaba caliente"."Nosotros estamos en el campo y controlamos la hacienda porque están en época de parir", contó el hombre de 76 años a la agencia Télam. "Yo a eso de las 12 vi a la vaca sola por lo que fui a mirar porque a veces puede tener problemas de parto", explicó y dijo que cuando se acercó vio que se asomaba algo. "Digo 'bueno, la voy a dejar un rato tranquila y después voy a mirar'", contó.El animal, relató Dumrauf, no pudo ser amamantado por la vaca porque no se podía parar. "Según me explicó un veterinario de Ascasubi que consulté, la mitad del cuerpo responde a una cabeza mientras que la otra a la segunda", dijo el hombre, que en toda su vida dedicada a la actividad agropecuaria nunca había visto algo igual.Personal de la Asociación de Productores Rurales Villarino Sur (APROVIS), y un veterinario de esa localidad visitaron el establecimiento agropecuario luego de que el productor notificara el insólito caso y confirmaron que se trataba de un caso inusual. "E", insistió Dumrauf. "Me dijeron que traslade al ternero a un freezer para conservarlo porque a lo mejor alguna institución vendría con el fin de estudiarlo", agregó.