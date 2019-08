La Canasta aumentó 2,5% en julio pasado y acumula un alza interanual del 58,6%

La Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, experimentó una suba del 2,5% en julio pasado y acumula un incremento del 58,6% con relación a igual mes del año pasado, reportó hoy el INDEC.En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece la línea de indigencia, aumentó 2,9% en julio y acumula un alza interanual del 57,3%.En lo que va del año, tanto la CBT como la CBA registraron subas del 25,3 por ciento.De este modo, una familia tipo (compuesta por un matrimonio y dos hijos de seis y ocho años) necesitó el mes pasado ingresos por 12.773,78 pesos para no caer en la indigencia y $31.934,44 para no ser considerada pobre en el Gran Buenos Aires.Los datos del INDEC reflejan el aumento exponencial del costo de vida en la Argentina: hace un año (en julio de 2018), la misma familia debía reunir $8.118,57 para no ser indigente y $20.124,07 para no caer por debajo de la línea de pobreza.En tanto, un adulto equivalente necesitó en julio de este año ingresos por 4.133,91 pesos para no ser considerado indigente y $10.334,77 para no ser pobre, cuando en igual mes de 2018 requería $2.627,37 y $6.515,88, respectivamente.La CBA, para un adulto equivalente, está compuesta por los siguientes alimentos: pan (6.750 gramos), galletitas de agua (420g), galletitas dulces (210g), arroz (1.200g), harina de trigo (1.080g), otras harinas (maíz, 210g), fideos (1.740g), papa (6.510g), batata (510g), azúcar (1.230g) y dulces (330g, dulce de batata, mermelada, dulce de leche).También la integran: legumbres secas (240g, lentejas, arvejas), hortalizas (5.730g, acelga, cebolla, lechuga, tomate perita, zanahoria, zapallo, tomate envasado), frutas (4.950g, manzana, mandarina, naranja, banana, pera), carnes (6.270g, asado, carnaza común, espinazo, paleta, carne picada, nalga, pollo, carne de pescado), menudencias (270g, hígado), fiambres (60g, paleta cocida, salame) y huevos (600g).La CBA se completa con: leche (9.270g), queso (330g, queso crema, queso cuartirolo, queso de rallar), yogur (570g), manteca (60g), aceite (1.200g), bebidas no alcohólicas (3.450 centímetros cúbicos, gaseosas, jugos concentrados, soda), bebidas alcohólicas (1.080 cc, cerveza, vino), sal fina (120g), condimentos (120g, mayonesa, caldos concentrados), Vinagre (60g), café (30g) y yerba (510g), según informó el INDEC.