Lacunza: "Tenemos que evitar tensiones innecesarias"

Política Reunión de referentes económicos del Frente de Todos con el Ministro Lacunza

El flamante ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, admitió esta noche que "el dólar está alto" y aseguró que "la economía sufrió un shock con los resultados de las elecciones".Asimismo, Lacunza reveló que tras reunirse con los referentes del equipo económico del Frente de Todos, Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca, coincidieron "en la necesidad de recuperar la estabilidad financiera"."La prioridad es recuperar la estabilidad. La economía sufrió un shock con los resultados de las elecciones. Con la oposición hablamos de muchos temas. Del dólar, de las reservas, de la inflación, de la energía. No tenemos coincidencia en todo, pero sí en tener prudencia respecto al futuro ni exagerar los problemas que tenemos", precisó el ministro en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).Lacunza, quien reemplazó en el cargo a Nicolás Dujovne, sostuvo que la situación económica del país "es compleja", porque "los periodos electorales suelen ser complejos, desafiantes"."Esta semana empezamos un diálogo con las fuerzas políticas para ponernos de acuerdo y no poner en riesgo la estabilidad", indicó.Además, el funcionario explicó que "por historia, el dólar en la Argentina coordina mucho las expectativas y se traslada rápidamente a los precios".Respecto a los pormenores del momento en que se enteró que iba a reemplazar a Dujovne, luego de ser ministro de Hacienda bonaerense, reveló: "María Eugenia Vidal me comunicó que había renunciado Dujovne y que habían pensado en mi nombre para reemplazarlo"."Dije que estaba a disposición inmediatamente. Cuando un Presidente lo convoca no hay espacio para especulaciones personales. (Mauricio) Macri me invitó a formar parte de su Gabinete. Estaba en el interior del país, me subí a un avión y a la noche empecé a trabajar", relató.Asimismo, afirmó que Macri le pidió "cuidar a los argentinos" y agregó que "las reuniones fueron muy productivas para coincidir en que la campaña no es una excusa, que tenemos que ser todos prudentes a pesar de las diferencias".Sobre la estampida del dólar, indicó que "está en su valor más alto de los últimos 12 años" y reconoció que "es un precio que está por arriba del equilibrio a largo plazo"."Es un dólar que nos permite ser competitivos y estabilizar la relación de la Argentina con el resto del mundo", añadió.Afirmó que la moneda estadounidense "está alta y los mercados cuando forman sus decisiones toman en cuenta el presente y el futuro, con las declaraciones de cada candidato"."Por eso tenemos que evitar tensiones innecesarias", completó Lacunza y explicó que "las reservas están para contener las presiones irracionales", evaluó."Nosotros estamos cumpliendo el acuerdo con el FMI, está vigente, de acuerdo a lo previsto en cuanto a los compromisos que asumió la Argentina. El FMI durante sus visitas se entrevista con el sector privado y la oposición, los consensos básicos sobre algunos principios son importantes", precisó.El ministro sostuvo que se está "en un momento donde la población requiere un alivio y por eso el Gobierno tomó las medidas que tomó"."Los ciudadanos están pidiendo un esfuerzo por parte del Estado, me parece que todos tenemos que hacerlo, calibrar bien nuestras cuentas públicas. Eso comprende a las provincias también", detalló.Por último, remarcó que los argentinos están "empantanados desde hace décadas en un círculo vicioso que hace que en los últimos 30 años un tercio de los habitantes esté por debajo de la línea de la pobreza"."Es por eso que tenemos que encarar cambios a largo plazo", concluyó.