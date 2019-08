Algunas frutas y verduras incrementaron su precio por la suba del dólar

Ante la corrida cambiaria algunos productos de primera necesidad sufren un incremento en el precio. Esto se debe a que la materia prima con la cual se producen están atadas al dólar o bien porque son importados en su totalidad. Tal es el caso de las frutas y verduras que llegan del exterior.Nicolás Portillo, desde una verdulería, explicó aque "hace dos meses que el tomate está más o menos al mismo precio, va variando pero muy poco, es temporada baja. Cuando haga un poco más de calor seguramente va a bajar y va a haber más tomate"."Siempre hay buen tomate, pero los invernaderos se tienen que dedicar mucho más al trabajo, por eso el incremento, pero no mucho. Ahora el kilo ronda los 30 pesos, 40 pesos o 60 pesos, varía según la calidad. Tenemos una oferta de dos kilos a 69 pesos, es un precio razonable para la época que estamos, remarcó.Respecto a otros productos, dijo que "hay algunas frutas que varían su precio por el tema del dólar, sobre todo la banana y el kiwi. Tenemos un kilo de banana a 40 pesos, a 50 pesos. Tenemos también una que es argentina y está a 35 pesos el kilo. El kiwi está 180 pesos el kilo pero viene de Italia o Chile"."El morrón es otro de los productos que a veces sufre variaciones en el precio en esta época, pero en un mes va a empezar a bajar y se va a conseguir más. Hoy está 200 pesos el kilo. La gente opta por comprar y congelarlos, se arreglan bastante bien en ese sentido", añadió.Sobre la verdura de hoja, explicó que "un productor me dijo que hace dos años no varía el precio.