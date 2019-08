La empresa Unilever reincorporó los seis trabajadores que había despedido

Luego de una larga negociación entre la empresa y los representantes gremiales, Unilever decidió reincorporar definitivamente a los trabajadores que no habían acordado el retiro.



"Estábamos pendientes de la situación que se vivía en Unilever en donde luego de restablecer una conciliación acordada entre la empresa y los trabajadores que no habían aceptado el despido, fueron reincorporados transitoriamente, pero esperábamos la decisión final de lo que pasaría con ellos", manifestó Claudio De los Santos en Radio Máxima.



"Afortunadamente recibieron la buena noticia los seis trabajadores que la empresa ha decidido revertir la situación y reincorporarlos de manera definitiva", dijo.



El conflicto

El lunes 24 de junio, los trabajadores de Unilever, ubicada en el Parque Industrial Gualeguaychú, armaron un acampe frente a la fábrica y otro en la puerta de la delegación local de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos en protesta por los 16 despidos en la planta y los 21 retiros acordados. Esta medida paralizó la producción.



A raíz de esto, en el Departamento de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo de Gualeguaychú se firmó un acuerdo de conciliación voluntaria.



Después de casi once días de conflicto, se llegó a un acuerdo entre las partes para reincorporar a siete operarios. Los trabajadores desarmaron la carpa que permanecía en el Ministerio.