El Ventilador: El IVA de la canasta básica, ¿una quita que suma?

Hoy, en el primer día hábil de la semana, el Gobierno Nacional anunció que la medida ya se encuentra en aplicación.



Pero... ¿cuáles son esos productos y cómo controlar si efectivamente se ofrecen con el descuento?



Son muchos quienes afirman que esta quita del IVA ya se aplica en grandes cadenas, pero que en almacenes de barrio y supermercados chinos aún no se ve.



Desde la Cámara de Supermercados Chinos de la República Argentina aseguran que, por el momento, sólo el 40% de los locales tiene las tarifas modificadas. Y dicen estar trabajando fuertemente para llegar al total.



Por otra parte, los consumidores afirman que las rebajas son muy dispares en las cadenas y comercios donde sí se aplica: en algunos casos supera el 20% pero en otros apenas llega al 5%.



¿Cuál es la modalidad de aplicación y cuáles son esos controles que garanticen que el descuento llegue el bolsillo del consumidor final?

Los productos alcanzados con este beneficio son el pan, la leche, el aceite girasol y mezcla, pastas secas, arroz, harinas de trigo y yerba mate, entre otros.



Pero, teniendo en cuenta la modificación del precio que ya comenzaron a sufrir algunos de estos alimentos debido a la fuerte devaluación del peso en la última semana... ¿qué impacto real genera en el bolsillo de los argentinos esta medida?



Ese porcentaje del 21%... ¿significará un ahorro en relación a los precios de hace una semana atrás o ya fue absorbido por la suba del dólar?



El periodista Sebastián Martínez , indicó que "del paquete de medidas anunciado por Macri lo que más va a impactar en los números y economía de todos es el precio de la nafta, el congelamiento, porque es un bien que se derrama en todo el resto y que utilizamos todos directa o indirectamente".



"Hay que pensar en los distintos regímenes impositivos que hay en el país. No es lo mismo para un monotributista o despensero que para un responsable inscripto cómo implementar este tipo de medidas", comentó.



Asimismo, dijo que "en términos numéricos el intendente de Gualeguaychú afirmó que para la ciudad son unos 15 millones de pesos de acá a fin de años menos de coparticipación que les llegarán".





El panelista Mariano Kohan , manifestó que "se ha notado fuertemente el aumento en el precio de los alimentos en los últimos 20 días y con más razón después de la devaluación. En Argentina el precio del alimento, por más que produzcamos para 400 millones de personas, está al precio internacional".



"Están dejando fuera a las despensas y están canalizando más ventas en los grandes lugares. Hablé con un despensero y me dijo que no tiene idea cómo funciona, que el proveedor le cobró lo mismo de siempre", indicó.



Asimismo, dijo que "hablé con gente del rubro tambos y me dijeron que quedaron descalzados con los precios porque están con los precios congelados al mismo aumento que les dieron hace dos meses.





El periodista Javier Aragón , resaltó que "salvando las diferencias con el 2001, ahora andamos desesperados buscando ofertas, el mejor precio en los supermercados".



"Entré a un supermercado a preguntar si tenía implementado el IVA. Me dijo la dueña que mañana tiene turno en un lugar para que le den una especie de caja negra para la registradora para que de esa manera comience a descargar el IVA como impuesto la AFIP. Desde el organismo la mandaron a que busque ese soporte", remarcó.



Asimismo, dijo que "en los supermercados hay carteles identificatorios que indican lo del IVA. Me hubiera gustado que se ponga cómo estaba el precio antes y el actual para tener una correcta relación".







El conductor del programa Lalo Foncea aseveró: "No todo lo que encontremos en los supermercados es por la quita del IVA. Se trata de productos de la canasta básica. Hay algunos que dicen que hallaron ofertas en servilletas de papel, eso no entra dentro de los productos alcanzados por las medidas económicas anunciadas".



"¿Se puede pensar que ese dinero que deja de entrar por coparticipación que se destina generalmente a obras y demás, reactivará el consumo? Es cierto cuando se dice que esto es una 'sabana corta', tapas de un lado y se destapa del otro", acotó.





La periodista Luz Alcain aportó: "Un proveedor de almacenes y supermercados chicos de Paraná me indica que los precios aumentaron un 25 % al día siguiente de las elecciones. Ahora descuentan el 21 %, por lo tanto retrotrajeron los precios a antes de las elecciones más un 5 %".

"Todo indica que el precio del dólar va a impactar después", opinó.



De la misma manera recordó: "Las medidas del gobierno nacional afectan en $ 1.600 millones a Entre Ríos. Hay medidas que tienen que ver con el impuesto a las ganancias y hay otras que tienen que ver con el IVA, y ambos son impuestos coparticipables. Por esto impactan en las arcas de las provincias y de allí impacta con la coparticipación a los municipios".



"En este contexto, me parece que el tremendo vértigo que tienen estos días para la Argentina es dejar una cosa sentada, que es que vamos a discutir la cuestión impositiva, que cualquier reforma impositiva en nuestro país que se precie de tratar de ser progresiva en lo más mínimo, va a tener que apuntar a sacarle el IVA a los alimentos", destacó.



De la misma manera opinó: "Me parece que plantea en un escenario demasiado complicado, de disputa muy fuerte, plantea un puntapié inicial para discutir la reforma impositiva".



"El debate también es político, porque no estamos en campaña, pero más o menos ´si", dijo.





La periodista Ana Tepsich indicó que "de todo lo que uno ha leído y escuchado, lo que más le afecta e interesa es la quita del IVA. Lo vemos cuando vamos al súper. Era un tema bravo porque uno iba cada dos o tres días o una vez por semana, y uno que siempre compra más o menos lo mismo, es impresionante cómo se notaban los aumentos".



"Me parece que es un IVA muy elevado, me parece que también podría plantearse un IVA que no sea del 21 %", aseveró.