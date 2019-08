Concesionaria de autos despidió a 70 empleados con más de 20 años en la empresa

El concesionario de venta de autos nuevos y usados Car One despidió a 70 empleados, luego de invocar como causal de las cesantías la baja en la actividad, trascendió hoy.Los despedidos se desempeñaban en la sucursal ubicada en Tortuguitas, al borde de la ruta Panamericana.El personal afectado pertenecía a los concesionarios de Chevrolet, Volkswagen, Fiat y Peugeot que funcionan en el predio.La empresa fundamentó los despidos en la "fuerte caída en la actividad que torna inviable la explotación comercial", según el texto de los telegramas enviados a los cesanteados, que tenían más de 20 años en la empresa, que se negó a trasladar al personal a otras sucursales.Según el último informe oficial de la Asociación de Concesionarios (ACARA), las ventas de autos cayeron en julio un 45% anual.La comercialización de autos continúo cayendo en julio pasado a pesar del lanzamiento del plan del gobierno para impulsar la venta de vehículos.La venta de autos usados, otro de los rubros que ofrece Car One, la empresa que preside el empresario Manuel Antelo, marcó un retroceso del 7,3% anual.La compañía, ante la caída de la actividad, decidió acelerar los despidos en la sucursal de Tortuguitas, aunque el proceso de cesantías había comenzado en enero.Car One había solicitado un procedimiento preventivo de crisis durante el cual, según denunciaron sus trabajadores, no realizó los pagos correspondientes a las obras sociales.