Marco Lavagna: "El Central tiene herramientas para evitar más saltos" del dólar

El diputado nacional Marco Lavagna afirmó que "es esencial" la estabilidad cambiaria, de la que habló como prioridad el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza; porque "ninguna política en términos económicos puede llevarse adelante en un contexto de volatilidad cambiaria".



"Creo que el Banco Central tiene las herramientas hoy para evitar que el tipo de cambio siga teniendo saltos como los que tuvo", señaló el economista y criticó que "la intervención o la no intervención" que hizo al principio la entidad bancaria "fue errónea".



El hijo de Roberto Lavagna advirtió que "el riesgo que tiene Argentina es que esta corrida cambiaria que hubo no termine impactando en los depósitos". No obstante, aclaró: "No es el escenario que estoy viendo, pero el Banco Central tiene que extremar todas las medidas para que esto no siga escalando".



En declaraciones a radio Cooperativa, el legislador apuntó que las medidas económicas adoptadas por el Gobierno "se terminan en tres meses". "¿Y qué pasa al día siguiente?", se preguntó, al tiempo que enfatizó que "la economía no puede ser simplemente parches, tiene que tener un programa detrás".



Por otra parte, Lavagna consideró que al acuerdo con el FMI "hay que romperlo, tirarlo a la basura, sentarse y ponerse a discutir de vuelta". Y agregó que el Gobierno "lo que tiene que empezar a hacer desde ahora es sentarse con el Fondo y trata de refinanciar los vencimientos que le van a tocar al próximo gobierno -sea cual sea el signo político-, y patearlos por lo menos cuatro años, para darle justamente a la nueva administración algún margen de maniobra para volver a poner en pie la economía".



Fuente: Parlamentario.com.