Lacunza: "El objetivo central es garantizar la estabilidad del tipo de cambio"

Video: Conferencia de prensa del ministro de Hacienda Hernán Lacunza

El flamante el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, sostuvo hoy que existen "sobrados argumentos" para que el país "salga adelante" a pesar de "este momento tan complejo". .



"Estamos en un momento complejo, en el medio de un proceso electoral que no es indiferente a la situación de los mercados.



Pero lo que más nos preocupa es la situación de la población", sostuvo el funcionario, al brindar su primera conferencia de prensa como ministro del gabinete nacional.



Para Lacunza, "tenemos sobrados argumentos para poder salir adelante y garantizar la tranquilidad de los argentinos en este proceso electoral".



A su criterio, "lo importante es que el próximo mandatario disponga de una plataforma consistente y robusta, para poder recuperar el crecimiento que hace ocho años perdió la Argentina".



El ministro agradeció al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; además presentó a quienes lo acompañarán en su gestión.



Sebastián Katz es el nuevo secretario de Política Económica, Hugo Medina, secretario Legal y Administrativo; Rodrigo Pena continuará como secretario de Hacienda; Santiago Bausili seguirá como secretario de Finanzas y Gustavo Lopetegui, como secretario de Energía.



También, formará parte del gabinete la economista Milagros Gismondi.



El tipo de cambio



Anunció que su tarea primordial para los próximos meses será la de estabilizar el tipo de cambio en tándem con el Banco Central.



Lacunza dijo que el presidente Mauricio Macri le dio un "mandato central" que no es excluyente pero sí subordinando a los demás objetivos, que son múltiples: "Estabilizar la estabilidad del tipo de cambio como objetivo de primer orden en este período electoral".



El economista y flamante ministro aseguró que él y su equipo de trabajo entienden que en períodos de incertidumbre, la estabilidad es el bien público más importante que debe ofrecer el ministerio de Hacienda.



Consideró que la devaluación del 19% registrada la semana pasada inhibe la referencia de precios para hacer operaciones simples de compra venta en la economía argentina, por lo que la estabilidad del tipo de cambio es un objetivo central.



"Esto es para cuidar a los argentinos. Existe una falsa dicotomía cuando se habla de los mercados. Todo lo que pasa en los mercados termina repercutiendo en el ciudadanos de a pie", dijo el funcionario.



Por ello, indicó que estabilizar el tipo de cambio es "lo mejor que podemos hacer" por las familias de menos ingresos y de ingresos medios, que ven como sus ahorros se erosionan ante cada cambio brusco en el tipo de cambio.



"Tras las escalada de la semana pasada, el tipo de cambio está largamente por encima de su valor de equilibrio, definido como aquel de balance y equilibrio intertemporal en la relación comercial de la Argentina con el resto del mundo", dijo Lacunza.



"Para decirlo en criollo y también como es el consenso entre los analistas y en particular como lo ha manifestado el candidato que más votos obtuvo en las elecciones primarias (Alberto Fernández): no hace falta un tipo de cambio más alto", expresó.



Remarcó que se buscará controlar la inflación y que se coordinaron medidas con el ´Banco Central para que el tipo de cambio no sobrepase los límites en los que se movió la semana pasada y apaciguar la volatilidad.



Metas fiscales para este año



Lacunza, aseguró que la devaluación de la semana pasada "no pone en riesgo a las metas fiscales" de este año.



Además, anticipó que en los próximos días se reunirá con "los referentes económicos de todos los espacios políticos" que participarán de las elecciones generales del 27 de octubre. Y garantizó que en agosto "va a haber superávit fiscal".



Por otra parte, enfatizó que "es evidente que tras las PASO, queda claro que el proceso electoral no es indiferente a la estabilidad cambiaria y a la de los precios".



No obstante, aclaró: "los mercados prestan más atención al futuro que al presente, y a veces más importante de lo que pueda hacer el Gobierno, es lo que puede estar diciendo la oposición". Resaltó que su objetivo es "preservar la estabilidad cambiaria".



Plataforma

El funcionario aseguró que su objetivo es construir una "plataforma" para legar legar durante la transición y el próximo mandato, que está constituida por cuentas públicas ordenadas.



El economista señaló que desde 1983 hasta la actualidad hubo un 36% promedio de pobreza y una inflación del 48%, lo que consideró que "no es consuelo ni es excusa" pero explica que "no estamos hablando exclusivamente de los problemas actuales".



"Esa plataforma que queremos construir y legar durante la transición y el próximo mandato está constituido por cuentas públicas ordenadas, equilibrio fiscal primario, un balance externo financiable menor al 2% del PBI", dijo.



También esa plataforma tiene "un tipo de cambio competitivo muy superior al promedio de las últimas décadas, tarifas de servicios públicos ya corregidas, obras que han incrementado la productividad y transparencia en la gestión pública".