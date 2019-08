El fin de semana largo dejó $3.000 millones en el circuito turístico nacional

El turismo por el fin de semana largo del 17 de agosto movilizó a casi 2 millones de personas, con un gasto total de $ 3.000 millones en el circuito turístico nacional.



Según datos de CAME, el fin de semana por el feriado del paso a la Inmortalidad del General San Martín movilizó a 1.960.000 turistas y excursionistas por la Argentina, que gastaron en forma directa $3.001 millones.



"En total se movilizaron 700 mil turistas, 4,8% más que en el mismo fin de semana largo del año pasado", destacó el reporte estadístico al que accedió Ámbito. El gasto diario llegó a $1.434 por persona, con una estadía media de 2,3 días, y se desembolsaron $2.308 millones en forma directa, 53,6% más que en 2018.



Para Came, completaron el fin de semana 1.260.000 excursionistas, que se desplazaron de una ciudad a otra a pasar el día. Con un gasto promedio de $550 per cápita, se estima que consumieron por $693 millones en forma directa. A esto hay que agregar el efecto multiplicador que luego se genera, en algunos casos automáticamente y en otros, con algún rezago.



Las claves del movimiento turístico del fin de semana largo del 17 de agosto 2019:



Hubo mucho viaje intrafamiliar para visitar vínculos o compartir festejos por el Día del Niño.



Se sucedieron algunas tormentas que provocaron reprogramaciones de vuelos y afectaron destinos, pero el turista esperó y viajó.



La semana previa comenzó con alta incertidumbre por la volatilidad de los mercados. Pero ya sobre el miércoles el sector comenzó a recibir las reservas y confirmaciones para completar un buen fin de semana largo.

El turismo extranjero continuó siendo un elemento fundamental para empujar el sector. Favorecidos por el tipo de cambio, se notó una mayor frecuencia que lo habitual. Junto con ello se confirmó esta semana que en arribos foráneos, la Argentina tuvo el mejor semestre de la historia, con un total de 3,7 millones de ingresos por todas las vías, y un crecimiento interanual del 9,7%.



Los destinos más elegidos fueron Córdoba, Bariloche, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Salta, y la provincia de Buenos Aires. Pero en general todos los centros turísticos recibieron público, especialmente la Patagonia con muchos visitantes internacionales.



Por grandes zonas, la región más concurrida fue el Noroeste con el 17% de los arribos, seguida por la zona Centro con 16,5% (destacándose especialmente Córdoba), el Litoral (16,4%), Provincia de Buenos Aires con 16,1%, y la zona de Cuyo con 12,9%.