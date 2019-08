Las reservas del Banco Central duplican los depósitos en dólares

En diciembre de 2001 las reservas internacionales del Banco Central, por todo concepto (reservas brutas) llegaban a los u$s 15.232 millones, mientras que los depósitos en dólares rozaban los u$s 44.000 millones. Es decir, las reservas cubrían un tercio de los depósitos.



Hoy, esos números son muy distintos. Mientras que los depósitos en dólares están en u$s 31.376 millones, las reservas brutas llegan a u$s 65.042 milones. Más del doble.



Pero, además, los bancos están más líquidos. Mientras que en diciembre de 2001 los préstamos en dólares llegaban a u$s 36.600 millones (83% de los depósitos) hoy, alcanzan los u$s 16.000 millones (51% de los depósitos).



Los bancos prestan menos porque, tras 2001, ya no se permite prestar en dólares a quien tiene ingresos en pesos. Además, existen límites a la deuda del sector público que pueden tener los bancos.



La confianza, con todo, es un activo endeble. Pero al menos esta vez los bancos tienen más margen para conservarla.



Fuente: El Cronista.com.