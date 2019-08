Evalúan adelanto de suba de jubilaciones: de cuánto sería el porcentaje

Sociedad Estudian pagar un bono a jubilados y adelantar la suba de haberes de diciembre

Si el Gobierno adelanta el aumento de diciembre, una de las medidas que analiza para paliar los efectos de la crisis, las jubilaciones y demás prestaciones socialesEl cálculo surge de la fórmula de movilidad que combina un 70% de inflación y 30% de la evolución salarial (RIPTE) de abril a junio de este año. En ese período la inflación fue del 9,5%, pero aún no se conoce la cifra del RIPTE del trimestre.y que corresponde a la evolución de esos índices entre enero y marzo pasado.A julio,respecto a igual mes del año pasado, dando lugar a una contracción interanual del 13,1% en el acumulado de los últimos 12 meses", según los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).Con la inflación de agosto, que se estima entre un 5% y 6%, y la que se proyecta para septiembre, se acentúa la pérdida previsional, que no se compensaría con el ajuste del 12,2% de septiembre.De ahí que una alternativa que evalúa el Gobierno sería adelantar el aumento de diciembre por las fuertes remarcaciones de precios.. YEn tanto desde que se aplicó la nueva ley de movilidad -en septiembre de 2017-, a julio pasado la pérdida previsional es del 19%. YSegún ANSeS, la "movilidad" engloba a más de 18 millones de personas: 6,9 millones son jubilaciones y pensiones, 1,7 millón de Pensiones No Contributivas y Pensiones Universales para el Adulto Mayor y alrededor de 9,4 millones de asignaciones por hijo ( salario familiar y AUH)