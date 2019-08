La rebaja del IVA "debe llegar al consumidor y no quedarse en el medio"

El presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimentarios (Copal), Daniel Funes de Rioja celebró la decisión de bajar el IVA de los alimentos básicos, pero advirtió que "debe llegar al consumidor y no quedarse en el medio" de la cadena de comercialización."Hace tiempo que señalamos la importancia de tender acuerdos en Argentina entre gobierno y oposición. Las democracias modernas, todas respetan la posibilidad de alternancia, que surge de cualquier proceso electoral", dijo el representante de los empresarios."Creo que algunos signos en este sentido se han producido, después de las primeras 48 horas complejas que hubo entre el domingo a la noche y el martes, y en ese sentido el diálogo entre el presidente Macri y Alberto Fernández me parece un dato positivo en este contexto", señaló.Funes de Rioja consideró que "no me cabe la menor duda" de que el aumento del 25% del dólar "ayuda al sector exportador" y advirtió sobre "la carrera devaluación - inflación - traslado a costos-traslado a precios, y por ende, retracción del consumo" interno.