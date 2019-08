Congelamiento de precios en las naftas: cómo impacta en Entre Ríos

El 15 de agosto finalmente se oficializaron los anuncios formulados por el presidente Macri en torno al precio de los combustibles. Fueron publicados en el Boletín Oficial a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 566/2019 que establece el congelamiento del precio de los combustibles por noventa días.



Consultado sobre cuáles serían los reales alcances de la medida en el territorio provincial, el secretario de la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos, Osvaldo González , explicó que: " en principio sabemos que es por noventa días, hasta el próximo 7 de noviembre. No tenemos muchas precisiones que eso, que se congelan los precios".



"Para nosotros es una estrategia que se adopta para poder palear un poco todas estas situaciones que se están dando en lo económico financiero que también ayudará para traer un poco de calma a los otros precios que se mueven cada vez que el precio del combustible se mueve".



"Lo que nos preocupa o por lo menos nos tiene inquietos, es saber de qué manera se va a aplicar este congelamiento porque ya hemos atravesado en otros momentos por iguales disposiciones y la experiencia nos indica que en la mayoría de los casos las petroleras terminan poniendo cupos de entrega a las estaciones de servicio lo cual genera un problema muy serio de abastecimiento y termina provocando que las estaciones se queden sin producto para vender", resaltó.



"Aclaro que es muy apresurado decirlo ya, deseamos que no suceda, pero si es nuestra obligación advertirlo porque es una situación que las petroleras pueden plantear en cualquier momento sin tener nosotros, como estacioneros, ninguna posibilidad de modificarlo", dijo. Bandera blanca Un sector que observa con preocupación la implementación del congelamiento de precios del combustible es el de las estaciones de bandera blanca, que son aquellas que no trabajan con una petrolera en particular y que compran el combustible en el mercado mayorista.



Al respecto, González señala que: "Ellos van a tener el precio del surtidor congelado, por los alcances del decreto, pero descontamos que también quedarán congelados los precios para la compra del producto a los mismos valores que estaban vigentes hasta el 09-08-19 porque si ello no sucede entrarán en una situación realmente incierta".



"Desde la Cámara de Expendedores de Entre Ríos esperamos que las estaciones blancas puedan estar en las mismas condiciones de aquellas que están operando con alguna bandera", aseveró. Congelamiento de precios: la posición de CECHA El congelamiento de precios por noventa días decretado por el gobierno nacional es tomado positivamente por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina a los efectos de dar la tranquilidad al público usuario y se compromete a que en dicho periodo serán mantenidos los precios en el surtidor vigentes hasta el 09/08/2019.



El efecto de esta medida, necesariamente debe complementarse con la provisión adecuada de combustibles a las estaciones de servicios cuyos proveedores habituales deben cumplimentar lo establecido por el articulado del decreto de necesidad y urgencia de referencia.



Seguramente deberán pasar unos días hasta tanto el mercado vaya adecuándose a esta nueva coyuntura, y desde luego que aparecerán inquietudes y reclamos que deberán ser resueltos responsablemente con la participación de todos los actores que intervienen directa o indirectamente en la comercialización de los combustibles.



Entre sus considerandos el decreto hace referencia a la Ley 26.741/12 - por medio de la cual se buscó asegurar el autoabastecimiento de hidrocarburos y se creó el Consejo Federal de Hidrocarburos- para garantizar el normal desenvolvimiento de la actividad haciendo hincapié en la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de hidrocarburos, protección que desde CECHA consideramos indubitables asumiendo, además, la responsabilidad que se nos confiere en tanto anoticiar a la Secretaría de Energía de la Nación sobre cualquier anomalía que se pudiera detectar, fundamentalmente en cuanto a la disponibilidad del producto.



Si bien es comentado en algunos medios de comunicación conviene aclarar que el decreto no menciona a la Ley de Abastecimiento 20.680/74, que es una herramienta de sanción actualmente vigente para los casos en que no se cumplan las protecciones previstas para los consumidores en cuanto al precio, calidad y disponibilidad de los combustibles, los cuales deben ser entregados a las estaciones de servicios por sus habituales canales y proveedores.



El congelamiento para ser efectivo debe comprender a toda la cadena de la actividad, desde la extracción hasta la comercialización, cualquiera sea el proveedor. Por eso reafirmamos nuestro compromiso, para con la Secretaría de Energía de la Nación, de respetar lo establecido por el decreto y de informar si con el devenir de los días algunos de los actores introduce modificaciones o se aleja de lo establecido para los próximos noventa días.