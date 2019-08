Ya se aplica el descuento del IVA en alimentos: clientes ven "rebajas en góndola

La lista completa de alimentos que no tendrán IVA:



Los principales productos de consumo alimenticio no pagarán IVA desde este viernes y hasta fin de año. El objetivo es que esta medida ayude a compensar el impacto de la devaluación de la última semana en los precios, indicaron desde el gobierno nacional.conoció como se implementa en un comercio de Paraná. "Cuando se conoció la noticia, rápidamente la dirección de la empresa nos convocó. Tomamos la decisión de aplicarlo en su totalidad a lo dispuesto. Hicimos el cambio de señalética e hicimos las rebajas concretas del 21 % en todas las categorías que indica el decreto presidencial", destacó a Elonce TV, Silvio González, gerente comercial de La Peruana.Manifestó que "se nota ostensiblemente la rebaja en algunas categorías", aunque en otras, "a partir de la suba del dólar hubo el lunes, y producto de que recibimos la lista de proveedores con aumentos bastantes importantes, que van de un 15 a un 30 %, principalmente en harinas y aceites. En esos casos la gente no va a notar la baja en el precio".En categorías como la del azúcar, por ejemplo, dijo González, "en donde los proveedores no nos anunciaron que tenían aumentos, se va a notar y muy fuerte la rebaja".Mencionó que en el comercio "dejamos en claro la rebaja en góndola" para que "la gente lo vea físicamente"."Como unos precursores, a esta medida la venimos aplicando los días martes. El cliente ya venía a La Peruana y observaba en góndola, el descuento del 21 %. Así lo decía nuestro speech de marketing 'Vení y te hacemos el 21 % de descuento del IVA'", comentó, al mismo tiempo que dijo que "se hacía todos los martes en frescos, carnes, verduras, fiambres, quesos".De la misma manera, aseveró: "Nuestro ánimo es ayudar al paranaense, acatar este reglamento al 100 % además de que los clientes lo perciban en nuestro local".Elonce.com.