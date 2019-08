Diferirán las cuotas de los planes de ahorro de autos 0 KM hasta fin de año

Como parte de las políticas anunciadas para contrarrestar los efectos económicos tras las PASO, el Gobierno de Mauricio Macri permitirá que aquellos compradores de autos a través de planes de ahorro puedan diferir parte del valor de la cuota. Además, no se les cobrarán punitorios.Así lo informó el diario La Nación. Según publicó dicho medio, la resolución será publicada en el Boletín Oficial este martes y tendrá vigencia hasta fin de año.La medida surge como una manera de compensar los aumentos que sufren las cuotas de los planes de ahorro con cada devaluación. Eso sucede porque el valor de las mismas está "atado" al precio de lista del auto, y este último, a su vez, es sensible a las variaciones del dólar (la mayor parte de las autopartes son importadas).Fuentes vinculadas a los planes de ahorro de una terminal local explicaron a TN Autos: "Supongamos que pagás $10 000 de cuota por mes, y con el último aumento vas a tener que pagar $12 000. La resolución permite que esos $2000 los puedas pagar en determinada cantidad de cuotas y tiempo. Con el extra de no tener que pagar punitorios, que es el incremento por el no pago".Según La Nación, el diferimiento del pago será por un porcentaje de entre el 20% y 40% del valor de la cuota, y se aplicará como mínimo durante cinco meses desde la aceptación del mismo por parte del comprador.En la semana post PASO el dólar acumuló una suba del 24%, y las automotrices publicaron nuevas listas de precios con aumentos de hasta 23%. El punto clave es que quienes pagan al contado pueden acceder a descuentos especiales en las agencias, mientras que quienes lo hacen a través de planes de ahorro no.La nueva norma llevará la firma de Sergio Brodsky, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.El beneficio podrá ser efectivo a partir del martes, y lo podrán aprovechar aquellos que no registren una deuda superior a tres cuotas al momento de la firma de la resolución.El diferimiento se podrá aplicar a planes agrupados hasta el 31 de agosto, pero otorgar esta posibilidad será opcional -para las administradoras- en relación a los suscriptores que estén con procesos judiciales.Los planes de ahorro tuvieron en julio la participación más baja entre los patentamientos de los últimos doce meses, con tan solo el 18,1 por ciento. Pese a ello, la caída interanual fue la más baja desde agosto de 2018: 28,6 por ciento.Además, se llevaron el 55 por ciento del mercado prendario total, según la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (Acara).Entre las automotrices con mayor protagonismo en las terminales de ahorro, se ubican Renault (19,4%), Ford (18,8%), Volkswagen (15,6%) y Fiat (15,2%). Más atrás, Chevrolet (8,5%), Toyota (7,5%), Peugeot (6,6%) y Citroën (3,7%).