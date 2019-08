Una carnicería de Paraná sigue ofreciendo el kilo de asado a $149

El gobierno nacional lanzó en abril el plan Precios Esenciales con entre 62 y 64 productos con precios congelados por seis meses.Ante la escalada del dólar y los incrementos que registraron varios productos,rescató el caso de la carnicería Friar de Paraná, una de las que forma parte del acuerdo para comercializar cortes de asado, vacío y matambre a $ 149 el kilo."La venta sigue porque el acuerdo es hasta fines de octubre y seguramente, se prorrogue. La demanda sigue constante, como las primeras veces. Pasa que los clientes ya no se amontonan porque saben que siempre tenemos estos cortes, y es raro que nos quedemos sin stock", aseguró aRodrigo Cabrera, uno de los responsables de la carnicería ubicada en calle Carbó 838.Se recordará que el tras el lanzamiento del programa nacional, desde esa misma carnicería habían asegurado aque "se vendieron más de 500 kilos en el total de las carnicerías de Friar". "El asado de costilla se vende a 149 pesos el kilo", sostuvo, al tiempo que comentó: "Semanalmente recibimos una cierta cantidad de kilos, pero siempre hay. No hay compra mínima con lo cual se pueden llevar hasta 10 kilos, lo que se quiera".Respecto de la calidad, el carnicero aseguró que se trata de "novillito de exportación". "Es muy buena carne, tierna", destacó."El precio no se modificó y trabajamos con efectivo y tarjetas de crédito y débito, sin variaciones de precios", aseguró Cabrera."La venta fuerte arranca los jueves, y los viernes y sábados se incrementan los cortes para la parrilla", remarcó.En la oportunidad, aclaró que pese a las variaciones del dólar, la carnicería no ha registrado aumentos de precios.La carnicería ubicada en calle Carbó 838 abre sus puertas los días lunes a 16 a 20hs, y de martes a sábados de 9 a 13 y de 16 a 20hs.