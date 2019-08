Precios congelados: Estacioneros temen desabastecimiento de combustibles

Política Oficializaron descuento del IVA a los alimentos y congelamiento de las naftas

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos, Osvaldo González, alertó sobre el posible desabastecimiento de combustibles, a partir de la aplicación de la Ley de Abastecimiento para congelar los precios."No opinamos. La medida se empieza a aplicar por 90 días y no hay muchas más precisiones que la referida al congelamiento de precios. Es una forma de paliar todos estos problemas que se están suscitando en el país y traerá un poco de calma al resto de los precios que de alguna manera siempre se mueven si aumenta el combustible", expresó el empresario en declaraciones aAsimismo, alertó que "otro problema es que las estaciones sin bandera se abastecen de un canal mayorista que no son las petroleras, por lo que reciben el combustible a otro precio y deberán mantenerlo congelado en el surtidor. Esto las pondrá en una situación de cierre".González además resaltó que padecen la "disminución de ventas continuada desde hace unos cinco meses. La merma ronda un 5% mensual y se va trasladando desde los productos premium a los estándar con lo que se disminuye nuestra rentabilidad porque se consume de menor precio"."La situación es delicada y el congelamiento, con posibles cupos, determina que la rentabilidad estará congelada por tres meses, por lo que si se incrementan nuestros costos la situación será aún más delicada. Hay muchos factores que incidirán, porque también puede haber alguna suba salarial que, con todo fijo, no lo podremos afrontar", subrayó el referente de los expendedores."Iremos día a día, viendo cómo lo llevamos adelante. No está en el espíritu de los estacioneros despedir gente", completó.