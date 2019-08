Las medidas anunciadas por el Gobierno tendrán un costo de $100.000 millones

Política Oficializaron descuento del IVA a los alimentos y congelamiento de las naftas

Economía La lista completa de alimentos que no pagarán IVA hasta diciembre

El Gobierno destinará $100.000 millones en el paquete de medidas que anunció durante esta semana para paliar los efectos de la brusca devaluación del peso tras la derrota del oficialismo en las PASO. El Poder Ejecutivo buscará cubrir ese costo reasignando partidas presupuestarias y con la mayor recaudación producto del aumento de la inflación., principalmente por el congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA hasta fin de año, que le insumirían unos $50.000 millones al Tesoro. La eliminación temporal del IVA para alimentos básicos, según el Ministerio de Producción y Trabajo, costará otros $10.000 millones.entre los bonos a empleados públicos y privados, la modificación del mínimo no imponible de Ganancias, la exención de una parte del monotributo y los planes de pago impositivos para pymes."Es significativo el costo fiscal. Entre el miércoles y jueves sumás como piso $100.000 millones. También habría que agregar el impacto eventual de mantener congeladas las tarifas, ya que los costos de la generación de energía están en dólares y la devaluación obligaría a un recálculo", comentó Vauthier a TN.Por su parte, el economista jefe de Ecolatina, Federico Moll, dijo que "el paquete de medidas hay que explicarlo más desde el punto de vista de las necesidades políticas que de las económicas". "No creo que alivien significativamente a la población; son ayudas parciales. Me preocupa que las sigan profundizando, igual que la relación con los sindicatos, que piden paritarias mensuales. Sería un gran error aceptarlas", dijo.Según fueron explicando en las últimas horas los funcionarios del Gobierno, los fondos para cubrir el costo de esta serie de medidas salirían de dos fuentes distintas. Por un lado, de reasignación de partidas presupuestarias. Es decir, quitar fondos para un determinado fin y redireccionarlos. Por otro, por una mayor recaudación que tendría lugar a partir de una suba de la inflación. Al incrementar los precios generales de la economía también refuerza el ingreso al Estado.