El Ventilador: medidas económicas, incluidos y excluidos

Algunas medidas de las anunciadas son de neto perfil electoralistas, como los bonos por única vez, y otras que prometen un cambio más sostenido en tiempo, como la modificación en el pago de ganancias, estas medidas pretenden llegar al bolsillo de 17 millones de argentinos.



Pero, más allá de eso, en una situación de economía diaria estresante y de angustia como la actual, ¿cuánto representa en realidad para el bolsillo de un trabajador argentino este porcentaje de pesos en sus manos, durante los próximos meses?



En la tarde de este jueves, tras las medidas anunciadas ayer, Macri anunció que eliminará el IVA para alimentos esenciales de la canasta básica hasta fin de año. "Se elimina el IVA de los principales alimentos que consumen las familias", dijo. Regirá en todos los puntos de venta para consumidor final y la medida será publicada en las próximas horas en el Boletín Oficial.



Aun así, ¿quiénes son hoy aquellos ciudadanos que no se han visto beneficiados por el modelo económico actual y tampoco por este tipo de medidas de urgencia?



Los anuncios impactan de lleno en algunos sectores claros, como trabajadores estatales nacionales y en relación de dependencia en el ámbito privado, entre otros.



Pero? ¿cuáles son hoy esas otras realidades de argentinos en emergencia que quedan siempre relegados en sus necesidades?



Tener como prioridad la nafta para trabajar, necesitar un cierto de tipo de alimento por cuestiones de salud o depender de medicamentos para sobrevivir, son cuestiones insalvables. ¿Cómo afrontan hoy esta realidad esos argentinos?



Además, la economía del país presenta un alto porcentaje de trabajo informal o en negro desde hace mucho tiempo. Y todos esos millones de ciudadanos no sólo no acceden a seguridad social y previsional, sino que además nunca son alcanzados por medidas económicas que signifiquen una mejora en sus ingresos.



Entonces? ¿cómo hacen estos argentinos, en un contexto de inflación y recesión como el actual, para cubrir sus necesidades básicas?