Registran fuerte caída en el valor de los subproductos ganaderos

La merma en el ingreso de subproductos como el cuero, el expeller y el sebo reduce el poder de compra de la hacienda y obliga a trasladar la suba de costos al valor de la carne.



Según un informe de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), siguen reduciendose los valores de los principales subproductos ganaderos que tienen un rol fundamental para los frigoríficos.



En primer lugar, y sobre todo para las empresas que brindan el servicio de faena a terceros sirve para sostener costos fijos.



En segundo término el famoso "recupero de faena" le mejora el poder de compra no sólo a las fábricas, sino también a los usuarios de faena.



En tercer término ese ingreso ayuda a evitar que las mejoras en el precio de la hacienda o los notables incrementos de costos como pro caso los salariales o de la energía no se trasladen o se haga un traspaso parcial, al valor del producto en la góndola. En definitiva tienen un efecto económico pero también social.



En los últimos años hubo cambios importantes en cuanto a la participación del cuero en el ingreso por las ventas de subproductos por la menor demanda de la industria automotriz. Sin dudas ese fue un factor bajista. Pero no podemos dejar de señalar que la caída del ingreso que perciben los frigoríficos tiene que ver con la concentración del mercado en pocas curtiembres que dominan el negocio ayudadas por las políticas oficiales que no permiten la exportación de cueros por partes de las empresas cárnicas.



Hoy el precio del cuero de novillos se paga en Córdoba $ 9 por kilo, el mismo valor que tenía a fines de 2015 cuando el precio del kilo de novillo y del dólar rondaban los %15. A eso hay que agregar la inflación de 2016 que rondó el 38%, en 2017 26% y en 2018 48%.



Pero además hay que tener en cuenta que las curtiembres no están pasando precios por el cuero de vascas de consumo y conserva.



Y como si esto fuera poco también bajó el valor de otros subproductos. El expeller con 45% de proteínas cotiza en $ 7 cuando hace un mes su valor era de $ 8,50. La caída en sólo un mes fue de 18%. En el caso del sebo con 3% de acidez su precio actual es de $ 16. La baja fue de 19%.



La pérdida de ingresos por estos subproductos, ingreso vital para las fábricas, es uno de los motivos que impiden que se pague más por la hacienda pero también imposibilita que se frene el traslado de costos al valor de la carne, señalaron desde FIFRA. (CampoLitoral)