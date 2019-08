Estacioneros desconfían que congelar tarifas "sea funcional para la gente"

En el marco de las medidas anunciadas este miércoles por el Gobierno Nacional, está el congelamiento de los precios de los combustibles por el término de 90 días.Consultado sobre esta disposición, Alejandro Di Palma, propietario de una estación de servicios ubicada en Avenida Laurencena de Paraná, opinó que la medida "es una estupidez" y podría derivar en un desabastecimiento.En diálogo con, entendió que en su momento ". Normalmentey no teníamos para vender"."Ojalá que esta sea una excepción pero desconfiamos que esta medida sea funcional para la gente". En este sentido, Di Palma señaló que para lograr que la medida sea positiva,. Esto ya lo vivimos, cuando se congelan los precios, las petroleras empiezan a tener problemas con los barcos, problemas técnicos y no te entregan más combustibles".Por otra parte, señaló que si mañana las petroleras "nos dicen que la nafta vale 30 pesos, la vendemos a ese precio, si nos dicen que sale 130 la tenemos que vender a 130. Este gobierno se puede quedar cuatro años más o irse, no importa, pero nosotros vamos a tener el comercio mucho más tiempo y todos los días estamos perdiendo combustible con estas medidas idiotas".Además Di Palma mencionó que en Paraná ". Seguimos adelante pero se complica mucho mantener un negocio abierto, esto no nos alcanza a conformar porque tenemos un montón de cuestiones irresueltas, como el tema de la financiación".Finalmente, el estacionero abogó por "una solución definitiva que nos permita trabajar y esto no nos parece que nos lleve a buen puerto. Como actores importantes del sector, somos la red comercial y nunca fuimos consultados de nada".