AFIP: Las medidas impositivas para trabajadores, monotributistas y pymes

La AFIP precisó las medidas de alivio impositivo anunciadas por el presidente Mauricio Macri y fijo que harán "foco en el alivio de corto plazo, para generar un impacto en el bolsillo del empleado en relación de dependencia y el trabajador autónomo", así como "mejoras para las pymes".



1) Empleados en relación de dependencia: reducción de retenciones del Impuesto a las Ganancias.

2) Trabajadores autónomos: reducción de 50% de los anticipos de Impuesto a las Ganancias de octubre y diciembre.

3) Monotributistas: exención del pago del componente impositivo en septiembre. Pymes: 4) Ampliación a 120 cuotas del plan para deuda vencida.

5) Aumento del número de planes del Plan Permanente para deuda corriente.

6) Se dejará de aplicar el scoring del Siper para el otorgamiento de planes.

7) Suspensión de los embargos por 90 días. Trabajadores Se actualizará el Mínimo no Imponible y las deducciones especiales con el objetivo de aumentar 20% ambos conceptos para trabajadores en relación de dependencia.

La suba será aplicable para todo 2019, y lo que se busca es "alinear el índice con el ritmo de la inflación", comunicó la AFIP.

La última actualización fue de 28,3%, añadió el organismo recaudador.

Por los meses que ya pasaron, se devolverá el saldo a favor en los próximos meses.

La devolución se realizará reduciendo las retenciones de Ganancias de los próximos meses.



La AFIP reglamentará las retenciones, que es lo único sobre lo que tiene potestad, pero para aplicar una suba real del mínimo no imponible y las deducciones especiales, la resolución que emitirá el organismo "necesitará aprobación del Congreso", reconoció la AFIP.

El universo alcanzado será de 2,3 millones de CUIT; o sea, 1,9 millones de trabajadores activos más 400.000 jubilados.

El salario bruto desde el cual comenzará a pagar Ganancias un trabajador soltero será de $ 55.376, mientras que un empleado casado con dos hijos empezará a tributar desde $ 70.274. Pymes Actualmente el Plan Amplio de Pyme para deuda vencida permite financiar los pasivos de la "mochila" en 60 cuotas y sólo se puede incorporar lo que venció hasta el 30 de abril pasado.

La medida anunciada por Macri consiste en aumentar el límite de cuotas a 120 y ampliar el universo de obligaciones alcanzadas, permitiendo que pueda ingresar deuda vencidas hasta mañana, jueves 15 de agosto.



El plazo de presentación se extiende al 31 de octubre venidero, y la primera cuota vence en diciembre próximo.

El pago a cuenta es de 1% de la deuda a ingresar, con un monto mínimo de $ 1000.

La tasa de interés no podrá superar el tope de 2,5%.

Se podrán refinanciar los Planes Amplios de Pyme vigentes para convertirlos en planes de hasta 120 cuotas en las nuevas condiciones crediticias.

El universo al alcanzado es de 400.000 CUIT y la deuda pyme exigible que se podrá postergar es de $ 35.660,1 millones. Deuda corriente Se buscará aumentar la capacidad de las pymes para financiar el flujo corriente, incrementando el número de planes disponibles en el Plan Permanente de 6 a 10.

Para los contribuyentes que no estén categorizados como pymes, se suspenderá hasta fin de año la aplicación del scoring conocido como Siper para la determinación de la cantidad de planes y la tasa de financiación.



Antes, según la categoría en el Siper, los contribuyentes no inscriptos como pymes podían gozar de 1, 2 o 3 planes a la vez. Ahora todos podrán tener 3 planes de facilidades de pago a la vez.

Estoy contribuyentes no inscriptos como pymes tampoco tendrán tasa diferenciada según la calificación del Siper, indicó ElCronista.

El universo alcanzado será de 265.000 CUIT; el total de deuda en Plan Permanente esperado es de $ 117.441 millones.