En Paraná, se vendieron dólares para cumplir con compromisos asumidos

Incertidumbre

. En el medio de esa situación, si bien la pizarra quedó firme en Paraná, hubo pequeños movimiento en los que bajó y subió un poquito", comunicó ala responsable de la sucursal de la casa de cambios Valuar, Milagros Kuroski.", comunicó, al tiempo que comparó: "El lunes abrió en 61 pesos y hoy se mantiene por encima de los 60 pesos, nuevamente"."Algunos se animan a comprar pero todavía no es como la cantidad que tuvimos previo a las elecciones", reveló Kuroski. Y agregó:En la oportunidad, desde la casa de cambios de Paraná, revelaron que, aprovechando y apostando a que esto es una tormenta, una cuestión temporal".Con la tercera jornada en la que el dólar se mantiene por encima de los 60 pesos, Kuroski explicó que la venta de dólares en la ciudad fue"Algunos expresaron que venían teniendo en cuenta otras operaciones relacionadas a laY atento a que, la gente se hizo de pesos", detalló la gerente de la sucursal Paraná de la casa de cambio Valuar.En la oportunidad, Kuroski aseguró que "un aumento en tan corto plazo no había sucedido".De acuerdo a lo que comparó, de julio 2017 a julio 2018 aumentó de 17.80 pesos a 34 pesos. Y en julio 2019 estaba a 47 pesos.Fue en ese sentido que destacó: "No hay proyecciones porque llama la atención la variación en términos nominales de lo que vale el dólar, es decir, de ayer a hoy hubo tres pesos de diferencia"."Hay mucha variación y volatilidad en un mismo día, y si no se toman medidas más agresivas, hay que ver cómo evolución la oferta y la demanda, y cómo se estabiliza para fines de esta semana", estimó.Finalmente, al aclarar el desconcierto respecto a cuánto puede cerrar, Kuroski comentó: "El dólar tiene una gran incidencia sobre los precios, y hay una intención de que se mantenga el tipo de cambio y se estabilice para que regularice el resto de la actividad económica".