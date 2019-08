Las medidas anunciadas por Macri "son de claro corte electoral", dice APYME

El presidente de Apyme Entre Ríos, Rafael Vicentín, se refirió a las medidas anunciadas por el presidente, Mauricio Macri, y lo hizo mediante una comparación: "Es como haber convivido cuatro años con una persona que te golpeó todos los días y cuando se está por ir te invita cenar. Esto grafica el tipo de reacción que está teniendo el gobierno".En declaraciones a, hizo hincapié en que "previo a estos anuncios hubo una devaluación como mínimo del 25 por ciento, que ya se ha trasladado a precios y que no ha terminado"."Si bien reconocemos que las medidas son paliativas, hay que saber que estos anuncios tienen un claro sentido electoral. No cambian el modelo de fondo ni las tasas que están por las nubes. Tampoco cambian el poder adquisitivo de la población, ni el ingreso indiscriminado de productos desde el exterior", criticó el pequeño empresario.Acotó que "en cuatro años desaparecieron más de 18.000 pymes, llevando a la calle a más de 200.000 empleados formales" y subrayó que en Paraná "se estima que hay al menos 1.000 locales que funcionaban comercialmente y en distintas actividades que hoy están cerrados".Enseguida alertó que "si este gobierno sigue adelante más allá del actual mandato, tendremos luego la reforma laboral que achicará aún más el poder adquisitivo de los salarios y el mercado interno. Ya sabemos qué pasa con eso. . . más de lo mismo"."La devaluación fue de por lo menos el 25 por ciento. Hoy, los formadores de precio no están vendiendo o están ofreciendo con una suba de entre 15 y 25 por ciento", completó Vicentín.