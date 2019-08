Chevrolet subió 23% los precios de todos sus cero kilómetro

Economía Honda anunció que dejará de fabricar autos en la Argentina

La automotriz General Motors aumentó 23% los precios de lista de todos sus modelos, tras la fuerte devaluación ocurrida luego de las elecciones primarias.General Motors dijo que "a fin de garantizar que su red de concesionarios Chevrolet continúe operando con normalidad", fijó ese incremento."Ante las noticias sobre la suspensión de ventas de vehículos, General Motors informa que mantiene sus operaciones de venta al igual que toda su red de concesionarios Chevrolet del país", anunció la terminal."A fin de brindar certidumbre, ha fijado un incremento de precios del 23% como consecuencia de la variación cambiaria registrada el lunes 12 de agosto", añadió.Señalaron que están monitoreando la situación y no descartan aplicar nuevos reajustes, aunque por el momento no hay otros en carpeta.La automotriz consideró primordial que la red de concesionarios no suspenda las ventas.La empresa señaló que más allá de que sus modelos tienen distintos orígenes -el Cruze se fabrica en el país y el resto vine de Brasil, México y Estados Unidos-, todos recibirán el mismo reajuste de precios "porque todos utilizan insumos dolarizados.