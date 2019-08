El Ventilador: Algunas opiniones sobre el dólar y la economía argentina

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Por estas horas, las estrategias electorales y slogan de campaña parecen haber quedado en un segundo plano, tomando todo el protagonismo la discusión sobre la Economía.Las acusaciones no tardaron en cruzarse. El Presidente dijo que el desplome de la economía argentina se debe a un rechazo en masa de los mercados del mundo a las posibles medidas económicas de un nuevo gobierno.Mientras tanto, en el medio, el bolsillo de todos los argentinos. ¿Qué tendencia se espera que tenga la moneda norteamericana en estos meses hasta Octubre? ¿Puede el gobierno nacional frenar nuevas subidas? ¿A qué costo?-"Es muy complicado el paro de los colectiveros pero hay que ponerse en su lugar, y los entiendo que reclamen. Ojalá mañana se arregle por el bien de todos. Y el tren tendría que hacer más viajes a Colonia Avellaneda, está dependiendo del tren. Podrían ir y venir para que la gente no quede a la deriva".-"Que tristeza me da que alguien como Macri se valga de tan bajos comentarios para justificar su ineficiencia. Una pena que no entienda que con las PASO o sin las PASO nada de lo que hizo sirvió. Es la persona más cínica e insensible y lo peor de todo es que no merece ser argentino. Estoy indignada con sus comentarios tan desubicados. Es un nene caprichoso que no solo no sabe perder, sino que lo más grave es que no sabe gobernar. Que se vaya, por favor".-"Digo: no hay colectivos, ya hace muchos días, y ahora no hay nafta o no venden ¿qué pasa cuando el vehículo se quede sin combustible y no podamos ir a trabajar?".-"Los economistas tendrían que analizar bien lo que están diciendo porque la culpa no la tiene el gobierno, si no que en la era K se pidieron 158 mil millones de dólares que no se devolvieron. Cuando ganó el macrismo, se pidieron 148 mil millones para pagar parte de la deuda que dejó Cristina y pagar las inflaciones del año pasado. La Argentina es uno de los países que tiene exportación hacia otros países que, si gana Fernández, el FMI no va a dar préstamo de dinero porque ya incumplió con los pagos".-"En la era K había tres clases sociales: alta, media y baja. Ahora sólo son clase alta y media, porque el que quiere un plan tiene que trabajar. Hay que ver bien las cosas como son. No soy de ningún partido político, pero veo la realidad en la Argentina".-"¡Se necesita un paro activo y movilización! Que Macri se vaya ahora. Se está cayendo a pedazos el país y más nuestra ciudad. ¿Qué esperan las centrales sindicales? ¿La CGT sigue tomando el té?".-"Bien Rafael, Luis y Mariano. Comprenden las necesidades de los humildes que no pueden comer".-"Hay que decirle a la gente que esto está provocado intencionalmente y que es bajado desde el norte, como siempre lo han hecho con países emergentes o subdesarrollados. El neoliberalismo con total crueldad e infamia de manos de estos impresentables personajes que se prestan para hacer esto o aplicar estas políticas. Hay que mostrar uno a uno quienes son y que no les importa la gente y país, solo para someterlo a su máxima explotación".-"El presidente es rápido para echarle la culpa a los otros gobiernos. Acá se derrumbó todo hace 3 años cuando cerraron tantas fábricas, y despidieron gente. Acá es Macri".-"Gente un poco de amor y respeto para todos. ¿Acaso han ido por el centro de la ciudad? ¿Cuántos negocios cerrados? ¿Cuántos negocios que solo entran diez o menos clientes? ¿Les parece que esos eran los choripaneros? Hay gente que trabaja y quiere trabajar siempre, se capacita y obviamente también vota para una Argentina con más igualdad y sin tanta miseria como estamos viendo ahora".-"La verdad no entiendo mucho la actitud del gobierno. ¿Por qué? Si estamos en democracia ¿no podemos elegir? Fui al súper a comprar yerba porque no tengo y me encuentro con que no hay stock. Eso me recuerda a 1989, 2001, 2002, 2003. Y entristece mucho. Ya no sé cómo ir a trabajar. Este mes no tendría como pagar mis deudas por el gasto de remis para no perder el trabajo y nos dan más y más. No puedo más".-"Deberían adelantarse las elecciones, urgente, así se termina con esta incertidumbre. Si nos llevamos por lo que dice Macri, no tendría que haber elecciones y que los mercados internacionales o países digiten que Gobierno quieren".-"¡Qué objetivo el análisis técnico del señor Laferriere! ¿Engendro diabólico? El mercado rechazó la vuelta al pasado corrupto del país. Me parece una barbaridad que digan que el presidente hizo subir el dólar a propósito para incendiar todo, hay que ser más responsable".-"Con respecto al presidente, es un irrespetuoso al decir que la culpa es de los que le ganaron y que por eso pasó lo del dólar. Hay cosas que los presidentes no tendrían que decir y solo ayudar a poner un tope al dólar. Y debe aceptar siempre que él es el presidente electo por los que lo votaron. Lamentable como habla. Sigue echando la culpa a otros. Y encima aumento el cole en Paraná y no sé si todos saben".-"Cuando sea grande voy a poner una encuestadora, así puedo vivir sin trabajar".-"El presidente no tiene la menor duda, no reconoció estar equivocado de hacer sufrir al pueblo. Y no ve lo que está pasando con nuestros colectiveros, también están padeciendo. No les pagan".-"Acabo de ir al cajero. Ayer tenía 41 mil pesos a favor y ahora 7 mil en negativo ¿saben que está pasando?".-"Nada va a cambiar, porque no cambiamos el modelo. Despertemos".-"Qué cosa esto de la economía. Atrás de mi casa hay un asentamiento. En 2015 vivían 5 familias. Ahora son 35. Y no quisiera nunca tener que soportar las carencias que enfrentan. ¿Y las políticas públicas no tendrán nada que ver con eso?"