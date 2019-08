Panaderías: "Tratamos de aguantar, si subimos los precios bajan más las ventas"

Por la inestabilidad del dólar, los molinos harineros no entregarán harina a las panaderías por algunos días, ya que no tienen un precio de referencia para la bolsa de 50 kilos.Roberto, panadero, explicó aque "me comuniqué con mi proveedor y no están bajando harina, no tienen precio. Recién mañana o pasado se sabría qué precio y la bajarían al precio que hay, porque no hay mucho para discutir"."A los precios por ahora los mantenemos porque no hay regla y a la gente no le podemos exigir demasiado. La venta está muy baja y no podemos subir el pan. No es lujo ni algo que sea de adorno. Las facturas ya están caras, todo lo de pastelería no es económico y si lo subimos más va a seguir bajando la venta. Vamos a tratar de aguantar lo que se pueda. Si viene un aumento grande trataremos de amortizar un poco nosotros y buscar la forma de seguir vendiendo", expresó.Comentó que "lo que más lleva la gente son los bizcochos y las facturas, también algo de rotisería al mediodía. No hay mucha demanda"."Para las panaderías, si bien la harina es una de las materias primas importantes, también tenemos margarina, dulces y aumentan. Cuando eso aumente el problema va a ser más grave", dijo.Asimismo, comentó que "el paro de colectivos también afectó terriblemente las ventas. No hay gente en la calle. Tengo una escuela al frente y desde la semana pasada los chicos no concurren a clases. Muchas veces vienen a comprar pero ahora no".