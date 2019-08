El Ventilador: Economía luego de las PASO, reacción e incertidumbre

Más allá de estos conceptos y del nuevo tramo de la campaña electoral que comienza... ¿qué etapa espera a la Argentina de acá a las Elecciones Generales de Octubre?



Por estas horas, las estrategias electorales y slogan de campaña parecen haber quedado en un segundo plano, tomando todo el protagonismo la discusión sobre la Economía.



No es para menos. En cuestión de horas, luego de publicados los resultados, se desplomaron los bonos y acciones argentinas en las bolsas del mundo, se disparó el riesgo país a su valor más alto de los últimos años y perforó su techo el dólar, llegando a cotizar por arriba de los 60 pesos.

Las acusaciones no tardaron en cruzarse. El Presidente dijo que el desplome de la economía argentina se debe a un rechazo en masa de los mercados del mundo a las posibles medidas económicas de un nuevo gobierno.



Mientras tanto, en el medio, el bolsillo de todos los argentinos.



Y en este marco, ningún indicador económico es tan mirado y tenido en cuenta por todos como el valor del Dólar.



Sabemos que su cotización, desde hace años, influye en muchos de nuestros bienes esenciales.



Pero ¿qué tendencia se espera que tenga la moneda norteamericana en estos meses hasta Octubre? ¿Puede el gobierno nacional frenar nuevas subidas? ¿A qué costo?



Entonces, así como los dos meses hasta Octubre parecen ser un periodo clave para el rumbo del país, ¿qué se puede esperar que suceda con la economía entre Octubre y diciembre si los resultados de este domingo se confirman? Suba del dólar La nueva cotización del dólar, que ubica a nuestra moneda como la más devaluada del mundo, sucedió tan de golpe que dejó casi sin capacidad de reacción a los medianos y pequeños comerciantes.



Pocas veces en la historia económica de nuestro país sucedió que los comercios decidan cerrar sus puertas por no tener una referencia de precios a partir de la cual vender sus mercaderías.



Y eso pasó entre ayer lunes y hoy martes en todo el país. La ciudad de Paraná no fue la excepción.

Claro que el problema principal estuvo dado en aquellos rubros con un fuerte componente de productos importados. Pero, desde algún lado, a todos los toca de cerca.



Muchos corralones de materiales, por ejemplo, decidieron cerrar sus puertas. Y algunas concesionarias de autos abrieron, pero suspendieron sus ventas hasta nuevo aviso.



Un caso diferente y más explícito fue el de varios comercios minoristas como kioscos o bazares, que directamente decidieron anunciar mediante carteles que se veían obligados a subir sus precios debido a la suba del dólar.



Pero, en realidad, ¿qué productos suben sus precios por estar ligados al dólar y cuáles por efecto contagio?



Las naftas son un tema aparte. Antes, incluso, de que las petroleras anuncien la suba efectiva, ya se puede ver en varias estaciones de servicios enormes colas para cargar los tanques.



Ahora bien, ¿qué pasará en realidad con el precio del combustible? ¿Subirá en relación al precio del billete verde o habrá medidas para contener?

Varios analistas afirman que a poco más de 24 horas de sucedida la devaluación, los precios todavía se encuentran quietos y la mayor remarcación se dará en los próximos días.



Pero, ¿qué margen para aumentar los precios tienen los comerciantes en un contexto de recesión como el actual?



¿Cuáles son los rubros más perjudicados, que terminarán absorbiendo parte de esta nueva escalada inflacionaria?



Hace unos meses se anunció el famoso "pacto de caballeros" entre el Gobierno Nacional y varios empresarios. No se trató de un documento con firmas, sino de un acuerdo de palabra para mantener los precios congelados. ¿Qué pasó en estos meses con ese acuerdo y qué pasará a partir de ahora?



Y un dato fundamental para calcular la próxima discusión de paritarias: ¿a cuánto sube esta fuerte devaluación la proyección de la inflación anual?