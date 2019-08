"Si el dólar sube un 30%, el aumento de precios para productos rondaría el 20%"

Marcas, modalidades de pago y ofertas

Ante la disparada del dólar tras la jornada electoral del domingo, y la incertidumbre que ronda en torno a los precios,registró el caso de Supermercado Fontana, desde donde aseguraron que "han sido dos jornadas de, con los clientes expectantes para ver qué pasa".En contacto permanente con proveedores, Andrés, el encargado, comentó que el pedido del molino harinero vino actualizado con "un 10% de aumento". Pero otros,".", estimó.Andrés, el encargado de Supermercado Fontana develó que en relación a las materias primas, los proveedores "cancelaron el pedido de margarina, levaduras; son insumos que consumimos diariamente"."Por ahora, al tener stock, no nos afecta y esperamos a que se normalice", acotó al respecto."El precio de la carne, por ahora, no sufrió ningún tipo de movimiento. Por la tarde, vamos a hablar con los frigoríficos", adelantó.Se mantienen expectantes a ver qué pasa", refirió el supermercadista, al tiempo que apuntó: "El proveedor te la patea, te dice que viene de arriba, que hay que esperar porque es una situación difícil, pero son ellos los que manejan el mercado y hay que adaptarse".Finalmente, se refirió a la preocupación que reina entre los clientes. "Consultan qué va a pasar y qué marca conviene comprar. De hecho, se volcaron mucho a las segundas y terceras marcas y ya no se ven los carros con provistas, salvo cuando se habilitan las tarjetas, porque el cliente se resguarda y compra en el día a día", reveló.Y sobre las modalidades de pago, aseguró que, porque el efectivo se vio en baja: se lo ve en los primeros días del mes, los clientes después los resguardan".Indicó, además, que ponen a la venta ofertas semanales gracias a los productos que ofrecen proveedores de granjas o frigoríficos locales paraofrecer alternativas a los clientes.