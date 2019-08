Escalada del dólar: Ofrecieron $12.000 por tonelada de soja

Con una sola oferta abierta en el ámbito de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), de 12.000 pesos por tonelada de soja disponible, las propuestas que circularon por fuera del recinto fluctuaron entre 12.000 y 13.000 pesos por tonelada, todas muy por encima del valor vigente el viernes pasado, de 11.000 pesos. También se manejó como posibilidad un pago de 240 dólares por tonelada, equivalente a 12.672 pesos.



Tras una jornada agitada en el mercado cambiario, la moneda argentina se depreció un 17,2%, al pasar la paridad entre el peso y el dólar de 45,05 a 52,80, según el tipo de cambio comprador (cotización divisa) del Banco Nación.



"No hubo operaciones en el mercado de granos, lo que primó fue el desconcierto y la incertidumbre ante tanta volatilidad en la relación peso/dólar", dijo al diario La Nación Adrián Seltzer, de la corredora Granar SA. Añadió que los negocios en la plaza física se hacen mayormente en pesos y "nadie quiere vender en pesos para cobrar en una semana o a los 10 días en este contexto".



En el mismo sentido, Delfín Morgan, de la corredora Morgan, García Mansilla y Cía. SA, explicó que para los productores "la moneda de cambio es su producción, sus granos, que se cotizan en dólares. Entonces, mientras otros sectores corrieron a comprar dólares, el agricultor optó por aguantar la mercadería y esperar a que se estabilice el movimiento en el mercado cambiario".



Seltzer agregó que durante la jornada hubo vendedores interesados en comerciar grano de la próxima cosecha, "por temor a eventuales subas en los derechos de exportación, pero los exportadores no hicieron ninguna propuesta por la mercadería de la nueva campaña".



"La única oferta abierta fue de $12.000, hecha por tres firmas importantes, pero no hubo respuesta de parte de los representantes de los vendedores, por lo que no se concretaron negocios. Tanto fue el desinterés que por la tarde la propuesta ya había sido retirada. Todos quedaron a la espera de ver dónde se sitúa el tipo de cambio para evaluar cuál será el nuevo escalón de precios", explicó una fuente. Y añadió que los comentarios de compradores y vendedores dejaron entrever la "preocupación" por la inestabilidad cambiaria y por la posibilidad de que la "indefinición que ella genera se prolongue".