"El dólar tenderá a estabilizarse en los 50 pesos", estimó economista

El especialista opinó que "todo dependerá de las señales políticas que se vayan dando".



Una estrategia del oficialismo era 'hay que tener cuidado porque se puede disparar el dólar' y a esto que venía repitiendo lo dijo hoy y ocurrió", consideró en diálogo con Elonce TV.



"El dólar se tiene que ir adecuando a la inflación. Si la inflación es de un 3 % mensual, el dólar tiene que acompañar. Lo que sucede es que al dólar lo iban reteniendo por las elecciones, es esta 'la famosa planchada' o el ancla cambiaria. Lo plancharon uno o dos meses, había inflación y no te tocaban el dólar, por lo uno sentía que tenía el mismo poder adquisitivo, lo que originaba tranquilidad", apuntó el especialista.



De la mismo manera dijo que a la gente "lo que le interesa es cuando va al corralón y no puede comprar los insumos. Entramos en esta psiquis del dólar".



Respecto de la incertidumbre de los comerciantes que "no tienen precios" para comercializar sus productos, entendió: "Si tiene un insumo que compró a 48 pesos, ¿a qué precio lo vende? ¿a un dólar de 57 pesos, a un dólar de 66? Si lo vende a un dólar de 57 pesos y después cuando tiene que comprar, lo hace a un dólar de 66 pesos, pierde".



"La economía está dolarizada, el peso sirve para una transacción", puso relevancia.



Consultado respecto a cómo hacer un presupuesto hoy, el economista recomendó: "Hay que hacerlo dolarizado. Este presupuesto es por ejemplo, a un dólar de 48 pesos. Si se mueve el dólar, yo lo actualizo. Me parece que esa es la cuestión más justa entre comprador y vendedor".



Del mismo modo, opinó: "Hay que esperar que el dólar se acomode. En 50 pesos está bien que quede. El precio va a depender de las personas que hoy están en esa disputa presidencia".



A juicio de Martínez "la historia se repite. 'Lo que está enfrente es peor' dice el oficialismo. Es lo mismo que hizo en la elección anterior, la oposición. Nuestro país tiene problemas estructurales, el gobierno desde hace un año y medio está intentando corregir la inflación con tipos de cambio y anclando el dólar y el problema sigue estando. Hay que probar de otra manera".



En relación a los problemas estructurales de Argentina, detalló: "Es muy caro producir en nuestro país, hay que bajar los impuestos a la producción y de eso el gobierno no habla".



Para Martínez "desde 2011 no se crea empleo privado en blanco en nuestro país. No se han escuchado propuestas para resolver esa cuestión. No ha ocurrido. Esa es la situación que hay que atender en lo inmediato".



Tras las PASO "el peor escenario sería que siga esta disputa y el oficialismo diga lo que dijo hoy. El mejor sería que se junten, digan 'más allá de quién gane en octubre, vamos a seguir con esta política. La frase 'nos pusimos de acuerdo' hace mucho que no se escucha en Argentina".



Eso haría "que baje la incertidumbre que tiene la gente. El día que haya reglas de juego claras, que te digan 'el dólar se va a mover sólo un 5 % durante el año', ese día la gente que hoy tiene el dólar afuera, lo va a empezar a volcar adentro; ahí arrancará la reactivación y de manera acelerada. Hoy hay mucho dinero afuera", aseguró. Elonce.com