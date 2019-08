Escalada del dólar: Colapsaron las páginas web de los bancos

Las páginas de dólar de los bancos sufrieron un colapso en las primeras horas del lunes. Al no tener un valor de referencia muchas presentaron fallas, funcionaban de manera intermitente o directamente no ofrecían una cotización.El sitio de Banco Nación no ofreció cotización del dólar hasta las 10.20 de la mañana. El resto funcionó de manera intermitente y otras no funcionaron hasta no tener un valor de referencia, como fueron las del Banco Galicia y la del Banco Santander.Por el momento es muy dispar la cotización. Todos se encuentran aguardando los pasos que dará el Banco Central y alguna decisión fuerte del Gobierno nacional.El holgado triunfo de Alberto Fernández en las PASO fue inesperado para los mercados, quienes esperaban que el candidato del Frente de Todos terminara arriba de Mauricio Macri, pero con una diferencia más estrecha.