Estiman que la inflación de julio fue de 2,5%

El jueves el INDEC dará a conocer el Índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente al mes pasado, luego de que en junio los precios minoristas tuvieran un alza del 2,7% y acumularan un 22,4% en el primer semestre y un 55,8% en los últimos 12 meses.



En esa oportunidad, la inflación cumplió su tercer mes consecutivo de desaceleración desde el máximo del año de 4,8% en marzo último.

Spotorno calculó que en julio fue de 2,5% y destacó: "Vemos una clara baja de la inflación".



Sin embargo, aclaró: "Nuestra medición no es a nivel nacional como la el INDEC, por lo que puede haber alguna diferencia".



"Lo que estamos esperando es que se empiece a solidificar un proceso de baja de la inflación y una recuperación de la actividad económica. Hasta ahora, lo que vimos fue una recuperación exclusivamente en el agro y energía", puntualizó.



En diálogo con Radio Cultura, señaló: "Empezamos a ver algunos signos positivos del salario real porque notamos que en la medida en que la inflación baja, el salario real comienza a recuperarse".



Subrayó así que "lleva dos meses ganándole a la inflación" y analizó: "En la medida en que eso empiece a ceder, comenzará una recuperación en el consumo y en la economía".



Spotorno resaltó que en ese escenario "la política monetaria es muy restrictiva".



Indicó también que "desde el segundo trimestre" espera ver "una recuperación de la actividad económica que se mantenga en el año", aunque aclaró que no será "fuerte".



En tanto, evaluó que la marcada suba experimentada el viernes por el S&P Merval fue "muy particular de la Bolsa", por lo que rechazó que esa mejora tuviera un impacto real en la economía.



Luego de que algunas acciones tuvieran ganancias superiores al 11% en la última jornada financiera antes de las PASO, consideró que ese avance fue por factores "especulativos".



