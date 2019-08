Zanella anunció 32 despidos en su fábrica de San Luis

Política Conciliación obligatoria en el conflicto de Zanella y suspendieron los despidos

El fabricante de motocicletas Zanella anunció el despido de unos 32 operarios en la planta que opera en la ciudad de San Luis, después de las cesantías realizadas en Mar del Plata y Córdoba.Así lo confirmó el secretario general de la CTA Autónoma San Luis, Fernando Gatica, tras reunirse con los operarios afectados por los despidos y con los trabajadores que aún forman parte de la empresa."Lamentablemente en San Luis Zanella también se suma a la larga lista de empresas que cierran, después de estar durante más de 30 años en la provincia, con años en los que ha logrado producción récord", dijo Gatica a la radio AM 750.Zanella fue fundada en la Argentina en 1948 y para 2019 tenía pensado celebrar la fabricación de la moto N° 2.500.000, aunque esto se ha visto postergado debido a la crisis en la que cayó la compañía.El sindicalista señaló que la planta de producción de motocicletas en la que trabajaban unas cien personas está paralizada desde "hace siete meses" debido a las caídas de ventas registradas por la marca en los últimos dos años."Esto empezó con un recorte salarial, suspensiones, una fábrica que hace siete meses que no produce, que tiene a sus trabajadores en suspenso. Y ahora la situación se agravó con 32 despidos confirmados", dijo Gatica.El representante sindical de los trabajadores afectados consideró que "es una pésima noticia" para los puntanos porque la planta le brinda una fuente de empleo de calidad a muchos trabajadores capacitados durante muchos años."Seguramente esta fábrica, como lo ha manifestado la empresa en off, también cerrará en la provincia", lamentó Gatica antes de precisar que por el momento quedan unos 70 trabajadores suspendidos, con entre 15 y 30 años de antigüedad.Este martes, el Ministerio de Trabajo cordobés dictó una conciliación obligatoria en el conflicto en la fábrica de motos Zanella de Cruz del Eje, por lo que fueron suspendidos los 40 despidos que estaban previstos.La empresa de motocicletas había decidido la semana pasada cerrar la planta que opera en Cruz del Eje, pocos días después de anunciar que bajó las persianas en la fábrica que tenía en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.