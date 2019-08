Las reservas internacionales del Banco Central cayeron hoy US$ 578 millones y se ubicaron así en US$ 66.458 millones, según cifras oficiales.



Los datos difundidos por la autoridad monetaria indican que durante el mes la caída acumulada es de US$ 1.441 millones tras finalizar julio en 67.899 millones.



A su vez, había iniciado agosto en un nivel equivalente a US$ 67.760 millones.



La merma de este martes sucedió luego de que en el inicio de semana se diera un marcado retroceso tras la decisión de China respecto de devaluar su moneda para volver más competitivas sus exportaciones en medio de la guerra comercial con los Estados Unidos.