Las ventas de comercios minoristas cayeron un 7,5% en julio, según CAME

Las ventas de comercios minoristas cayeron un 7,5% interanual en julio, pero mejoraron con relación a junio, informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).La disminución en las ventas interanuales alcanzó al 66,4% de los comercios consultados, cuando en junio el 74,6% de los empresarios había asegurado que sus ventas bajaron.En la comparación con junio, las ventas subieron un 4,5%, con resultados positivos en todos los rubros, según la entidad empresaria.Según CAME, el programa "Ahora 12 fue clave para movilizar sectores como electrodomésticos, electrónicos, computación y celulares".Por ese motivo, resaltó que en julio todos los rubros mostraron alzas y arrojaron en promedio un resultado positivo del 4,5% en la comparación mensual frente a junio (sin desestacionalizar)."El principal factor que incidió en el comportamiento de la demanda del mes fue el relanzamiento del Ahora 12. Para algunos rubros este programa fue un sostenedor del consumo, mientras que para otros está siendo la llave de una incipiente reactivación", enfatizó la entidad, en un comunicado.Además, puntualizó que el 41,7% de los encuestados manifestó utilizar esta herramienta de estímulo al consumo y el 69,9% señaló que le sirvió para mejorar sus operaciones en el mes.Mientras que el resto, por diferentes motivos como costos altos, desconocimiento, rubro no incluido, aún no lo implementó.En este marco, CAME subrayó que las expectativas para los próximos meses mejorarro: el 43,3% de los comercios consultados espera que se recuperen las ventas, cuando tres meses atrás ese porcentaje era de 24,2%.El relevamiento para evaluar la evolución interanual de las ventas minoristas del mes se realizó entre el martes 30 de julio y el sábado 2 de agosto, y cubrió un universo de 1.100 comercios pymes de Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y el interior del país.