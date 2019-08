Bayer diversifica sus negocios y se suma al mercado de "carne vegana"

La empresa apunta a incorporar productos que den respuesta a la creciente demanda de los consumidores que buscan alimentos vegetales alternativos.



Así, un ejecutivo de la compañía aseguró que "Bayer podría funcionar como un proveedor alternativo de fuente de proteínas".



"La agricultura está avanzando a un ritmo inusitado y se están obteniendo diferentes tipos de cultivos (una cantidad casi infinita) que representan una gran oportunidad para nosotros. Son insumos que podrían originar numerosas posibilidades de nuevos alimentos, dado que la empresa posee una unidad de fitomejoramiento (disciplina que estudia el perfeccionamiento genético de plantas)", señaló Bob Reiter, jefe de investigación y desarrollo en la división de Ciencia de Cultivos de la firma químico farmacéutica.



El anuncio se realizó en el marco de un evento que congregó a inversores en Misuri (los Estados Unidos) en respuesta a una pregunta de un analista interesado en conocer el impacto del crecimiento de los alimentos sustitutos de la carne, creados en base a vegetales.



"La demanda de nutrientes alternativos se incrementa junto con los consumidores que buscan añadir más proteínas de origen vegetal a sus dietas y cobra fuerza en un contexto que impulsa la tendencia: las crecientes preocupaciones sobre los riesgos para la salud que implica una ingesta excesiva de carne, el respeto por el bienestar de los animales y los peligros que conlleva para el medioambiente la cría animal intensiva", explicó Reiter.



Gigantes de la industria alimenticia como Beyond Meat e Impossible Foods, e incluso multinacionales tradicionales productoras de carne como Tyson Foods, Maple Leaf Foods Inc y Perdue Farms, están subiéndose a la ola. Ya incorporaron a su portfolio productos ideados para estos consumidores exigentes y ya venden hamburguesas, salchichas e imitaciones de carne picada elaborada, en gran parte, con proteína de guisante y soja.



Desde que Bayer adquirió Monsanto en un acuerdo de u$s 63.000 millones, se convirtió en la compañía de semillas y pesticidas más grande del mundo, acaparando las ventas de semillas de maíz, soja y cereales. En la actualidad, la compañía con sede en Alemania enfrenta 18.400 denuncias por glifosato en los Estados Unidos.

Cronista.com.