Más de un millón y medio de pasajeros volaron por todo el país en julio

Con una cifra que superó el millón y medio de pasajeros, julio marcó un récord histórico: fue el mes que registró la mayor cantidad de personas volando por todo el país desde que comenzó a funcionar el transporte aéreo en la Argentina.



El número, 1.512.000 pasajeros, que equivale a más de 525 aviones llenos por día, surge de las estadísticas elaboradas por el Ministerio de Transporte de la Nación a través de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Sistema Integrado de Aviación (SIAC).



En 2015 el volumen mensual se situaba alrededor de los 940.000 pasajeros, por lo que el crecimiento alcanzado en los últimos cuatro años fue de aproximadamente el 61 por ciento.



El 22 de julio, cuando se inició el receso vacacional de invierno, se superó el récord histórico en una jornada con 58.000 pasajeros. Hasta fines de 2015 el máximo valor registrado había sido 37.000 pasajeros en un día.



El 20 por ciento de los pasajeros que viajaron en el mes- unos 298.000- lo hicieron en aerolíneas de bajo costo, cuya participación en el transporte aéreo continúa creciendo mes a mes.



Los aeropuertos de Córdoba, Bariloche, Iguazú, Salta, Neuquén, Tucumán, Posadas, el Aeroparque porteño y la estación aérea de El Palomar, en el conurbano bonaerense, superaron sus marcas históricas.



El desglose comparativo es el siguiente:



- Aeroparque: 1,1 millones de pasajeros, +5% vs récord anterior de jul'18



- Córdoba: 255.000 pasajeros, +4% vs récord anterior de mar'19



- Bariloche: 240.000 pasajeros, +19% vs récord anterior de jul'18



- Iguazú: 147.000 pasajeros, +9% vs récord anterior de ene'19



- El Palomar: 139.000 pasajeros, +31% vs récord anterior de jun'18



- Salta: 135.000 pasajeros, +22% vs récord anterior de jun'19



- Neuquén: 117.000 pasajeros, +13% vs récord anterior de may'19



- Tucumán: 89.000 pasajeros, +7% vs récord anterior de jul'18



- Posadas: 31.000 pasajeros, +2% vs récord anterior de jul'18



La ruta con más pasajeros fue Aeroparque-Bariloche con 141.000, seguida por Aeroparque- Córdoba, con 120.000 y Aeroparque-Iguazú con 106.000.



Los vuelos desde Aeroparque, Ezeiza y El Palomar hacia Bariloche tuvieron factores de ocupación que superaron el 85 por ciento en todos los casos.



En el interior del país volaron sin pasar por Buenos Aires 170.000 pasajeros. La ruta más transitada en este caso fue Córdoba?Bariloche con más de 17.000 pasajeros en ambos sentidos, lo que equivale a un crecimiento del 66 por ciento respecto de julio de 2018.



En el plano internacional volaron durante todo julio 1,2 millones de pasajeros.



Bariloche tuvo vuelos que la conectaron directamente con San Pablo y Campinas en Brasil. En el primer caso fueron más de 15.000 pasajeros- un crecimiento de 29 por ciento contra julio 2018-, mientras que más de 4.000 viajeros corresponden al segundo destino. Estos vuelos se caracterizan por estar ocupados casi en su totalidad por pasajeros extranjeros.