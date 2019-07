Advierten que sigue en baja el consumo masivo

Las compras en los grandes comercios registraron una merma nuevamente de la mano de la pérdida del salario frente a la inflación, que golpea notablemente el poder de compra, y las decisiones de las familias a la hora de distribuir el gasto mensual. "Encima, los hipermercados siguen perdiendo frente a otros canales comerciales", explicaron fuentes sectoriales a Crónica, desde donde adelantaron el nivel de ventas.



Además, señalaron que "la tendencia negativa continúa, y no se sabe qué factor puede torcer esta situación". En tanto, algunas empresas alimenticias cristalizaron aumentos fuertes este mes. "En los supermercados no esperamos mayores cambios. Sobre el comportamiento del consumidor, se repite la variante de los meses previos, ya que la gente compra en cantidades reducidas, aunque venga varias veces en el mes. Además, compra cada vez más segundas marcas y marcas propias", manifestaron desde las cadenas.



De acuerdo con un informe de la consultora Focus Market, la comercialización de alimentos en los primeros quince días de julio cayó un 11,9%; las bebidas, 9%; además de cifras muy elocuentes en otros segmentos clave del consumo donde la limpieza cayó 18% y el "cuidado personal", 12%.



Por el lado de los supermercados chinos, la presidenta de la cámara Cedeapsa, Yolanda Durán, apuntó que "las ventas son un desastre y caen 12 por ciento en julio. La gente ya ni entra a hacer consultas en muchos casos o no tiene un peso. Encima esperamos aumentos de precios posiblemente para el próximo viernes".