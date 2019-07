El Gobierno descarta un "sobresalto" del dólar después de las elecciones

El Gobierno descartó hoy un posible "sobresalto" del dólar después de las elecciones, ante la advertencia de retraso cambiario realizada por el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández."No esperamos mayores sobresaltos a lo largo del año, está todo dentro de lo estipulado", afirmó el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, al ser consultado sobre las expresiones de Fernández.En declaraciones a la prensa efectuadas en Casa Rosada, al término de la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri, el funcionario reconoció que "la incertidumbre electoral impacta sobre las decisiones económicas" pero aclaró: "No vemos que algo puntual haya generado ningún cimbronazo".De Andreis sostuvo que "habrá un pequeño movimiento diario como el de ayer" (lunes) en el dólar, así como "el viernes fue para abajo", pero que esas variaciones "no están vinculados a ninguna declaración de nadie"."Por primera vez en mucho tiempo hay superávit, ha bajado sensiblemente el déficit fiscal", señaló el secretario de la Presidencia y enfatizó que el Gobierno está "cumpliendo con todas las pautas del plan y no está previsto de ninguna manera un sobresalto con el dólar".Consultado sobre si está garantizado que la moneda estadounidense no pegará un salto tras las elecciones, el funcionario aseguró que "están dadas las condiciones macroeconómicas para que eso no suceda"."Hace varios meses que atravesamos una saludable tranquilidad en el mercado cambiario, entendemos que la parte más compleja de la crisis que nos impactó de lleno el año pasado, en abril y mayo comenzó a revertirse lentamente", agregó.Además, explicó que "hay un consenso generalizado entre los economistas" y dijo que en el Gobierno están "tranquilos con el programa económico", tras enfatizar que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, "viene haciendo un extraordinario trabajo".En este sentido, consideró que "si bien todavía hay sectores que siguen sufriendo esas consecuencias, hay consenso generalizado de los economías que hay una leve mejora intermensual", y señaló que "la baja de la inflación ayuda muchísimo".