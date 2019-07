La Rural condenó "todo tipo de violencia" tras manifestación de veganos

Los manifestantes veganos entraron en la pista y fueron echados por los gauchos a caballo, que les quitaron los carteles a favor de los derechos de los animales y los arrinconaron para que dejaran el lugar.La Rural difundió un comunicado de rechazo: "Un grupo de activistas irrumpió en la pista alterando el desarrollo del concurso que se venía realizando. Algunos participantes, que se prepararon durante un año para competir, reaccionaron para desalojarlos. La Sociedad Rural rechaza cualquier accionar violento", sostuvo la entidad.Expresó que los manifestantes "amenazaron con escupir a los presentadores y alteraron a los animales que no están acostumbrados a ver gente dando vuelta entre ellos".Ferrero señaló que "la mayoría de la gente no sabe que los animales que vienen a Palermo van a ser reproductores y nunca van a faena".El domingo a la tarde, cerca de 40 militantes veganos convocados por las agrupaciones Acción Vegana y DxE, saltaron las vallas e ingresaron a la pista central de La Rural con carteles en contra del maltrato animal.Los carteles rezaban "liberación animal ya", "hasta que la última jaula quede vacía", "mientras no tengan voz, escucharás la mía", "basta de usar animales", "su libertad no tiene precio".La reacción de los hombres a caballo no se hizo esperar, expulsaron de la pista a los veganos, algunos de los cuales protagonizaron una protesta en el ingreso de Plaza Italia a la feria, en días anteriores.El video con los incidentes se volvió viral en las redes sociales.NA