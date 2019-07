El economista Martín Tetaz brindó una conferencia en Paraná

El economista Martín Tetaz llegó este viernes a Paraná para brindar una charla sobre economía argentina en la Bolsa de Cereales.



En diálogo con Elonce TV, explicó que "conversamos un poco sobre la economía argentina, primero con una perspectiva histórica para ver cómo llegamos hasta acá y luego analizando los escenarios que se abren a corto plazo en función de las elecciones y también discutiendo qué herencia queda para el próximo gobierno".



"A la economía actual la veo complicada. La economía real pegó la vuelta, empezó a crecer de nuevo, empujada por el campo, que creció un 49%. Estamos comparando con una cosecha del año pasado que fue muy mala. Eso recién empieza, la economía de muchos sectores no recuperó los niveles que tenía. Eso tracciona sobre el empleo, los salarios reales están muy caídos. Es muy importante que baje la inflación en los próximos meses", consideró.



Opinó que "si continúa el dólar estable, si continúa bajando la inflación, hay un camino, una salida más razonable. Si eso no ocurre será más complicado".



Sobre las elecciones, dijo que "no sabemos qué va a pasar y no sabemos si el resultado va a ser sorpresivo o no para el mercado. Si el resultado va en línea con lo que más o menos están esperando todos, como el gobierno perdiendo las PASO por cinco puntos y luego con chances de recuperar un poco, creo que no va a pasar nada hasta octubre. Si el resultado fuera en cualquiera de los dos extremos vamos a tener alguna novedad en el mercado".



"Estamos en un país que tuvo 15 crisis macroeconómicas grandes en los últimos 70 años. La gente es sobreviviente de una crisis tras otra. Lo que necesitan es certidumbre sobre cómo salir adelante. Va a ser clave en dos semanas el resultado de las PASO", agregó.