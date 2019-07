El Ventilador: Algunas opiniones sobre la reforma laboral

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Desde el oficialismo y sectores empresarios especialmente, aseguran que ante el desafío que imponen las nuevas tecnologías al mundo del trabajo, es necesario reducir los costos laborales y actualizar los convenios colectivos para lograr mayores niveles de competitividad y productividad.Ahora bien... ¿qué implicaría realmente una reforma laboral?-"Quiero mandarle mis felicitaciones a Pablo Ayala por toda su labor y por siempre defender los derechos de los trabajadores".-"Soy vendedor en parques automotores y la reforma tiene que hacerse".-"La reforma siempre beneficia al empresario. Yo fui conductor de trenes en 1999, cuando al ferrocarril lo tenía Pescarmona. Nos hacían trabajar 12 horas y los brasileros de América Latina Logística destruyeron 26 máquinas y 500 vagones. Ni un político, ni el congreso hicieron que paguen lo que destruyeron".-"Estos señores empresarios ¿cómo crecieron y se mantuvieron en todos estos años anteriores? O sea del 2015 hacia atrás. Porque no pueden negar que crecieron, entonces la debacle comenzó en los últimos 4 años. Una "reforma" con esta política liberal, es para quitarle derechos a los trabajadores y consecuentemente a los jubilados. Si no hay buenos sueldos, no hay ventas".-"¿Por qué siempre hablan de lo que tiene que pagar el empleador? Si siempre pagan sueldos mínimos y los trabajadores se jubilan con la mínima, siendo que hay gente que nunca aportó o trabajó como los políticos y se jubilan con escalas altas, como los de la Justicia que se creen que son de otra casta ya que ni aportan a las ganancias".-"Kohan milita con datos de la Universidad de Avellaneda K, y choca con los comerciantes que tienen una visión más amplia y no hacen pancarta política de su situación".-"Que se hable de los empleadores millonarios que tienen empleados en negro o por medio jornal".-"Creo que si dejaran de ver al empresario como alguien malo se darían cuenta que el fin de la reforma es darles la oportunidad de tomar más trabajadores y crear empleo genuino".-"Un tema muy importante el de la reforma laboral, interesante también sería que los hijos de los sindicalistas expliquen cómo hacen para viajar a mundiales en Rusia, Copa América y cada evento en el cual no pueden justificar cómo están ahí. Sindicalistas ricos al igual que los empresarios, a nadie le importa realmente el trabajador".-"Mi pregunta es la siguiente: sin horas extras ¿cómo va a vivir un empleado, si los sueldos son de 15 mil pesos y pagas alquiler, luz, agua y gas? ¿De qué vas a comer? Así creo que habrá menos ventas".-"Clarito Mariano Kohan, clarito. Son decisiones políticas que están beneficiando a los poquitos que pueden y tienen espalda para soportar semejante ajuste, que se nota en el impacto de los costos fijos sobre el comerciante, ya que bajaron los ingresos por ventas y aumentaron las tarifas, la inflación, los sueldos por paritarias, los impuestos nacionales, provinciales y municipales, etcétera".-"La reforma laboral es para destruir la industria del juicio. Porque son, aparte de la economía, los que hundieron las Pymes y comercios".--"Este quiere ser comerciante patrón por dos mangos".-"No hay que ser tan inteligente para darte cuenta de que estamos pagando el mal gobierno pasado. Tiraron manteca al techo, se robaron todo, se subsidiaba todo, todo era una joda. Hoy hay que poner en orden si queremos un país serio. Esto va a ser un proceso que va a llevar su tiempo, fue una década totalmente perdida".-"Me gustaría que debatan el tema de los alquileres ¿por qué es tan caro? ¿Quiénes ponen el precio de lo que sale alquilar? El alquiler de vivienda te lleva en promedio la mitad del sueldo de un trabajador y no me imagino cuánto le saldrá a un comerciante".-"Cuánta razón tiene Víctor. Coincido con él".-"Les quiero contar que compro toooodo por internet".-"Está perfecta la reforma, baja el costo, que eso es lo que se necesita para que tomen empleados, y los sindicatos no van a perder. El que quiera ser del sindicato que lo pague por sí mismo a ver cuánta gente se hace del sindicato. Ya la gente trabajadora está cansada de que los sindicalistas terminen ricos a costilla del laburante".-"¿Puede ser que cuando cambie el gobierno abran fuentes de trabajo? Mucha juventud sin trabajo, ni con estudio tiene la dicha de conseguirlo. Es una vergüenza, como cuando abrió ese comercio y había colas largas para conseguir un puesto. Hablen también de la violencia de los jóvenes en la salida de boliches, es un tema también que hay que hablar de lo que le hacen a la policía. Es una vergüenza, ni respeto tienen. Hay que tomar medidas".-"¿Cómo puede ser que en Argentina se produzca para 400 millones en alimentos y somos 40 y hay hambre? Somos el octavo país por superficie en el mundo, tenemos la segunda reserva de gas y agua dulce, tenemos la mayor reserva de litio. En pesca de mar se consume muy poco y somos uno de los mayores exportadores de conservas de pescados y frescos, carnes, arroz de distintas variedades para el mercado extranjero y sin nombrar la cosecha de cebolla, ajo, manzana, pera, frutilla que se exporta casi toda la producción al Brasil, que tiene una población de 200 millones. No se entiende por qué no se sale, siempre estamos en crisis".-"¿Cuánto cobra un legislador o un juez? No hay igualdad por dios. 150 mil pesos es lo mínimo".-"Me encanta tomar Pindonga y Cuchuflito porque ayudo a las Pymes del país y de la provincia".-"Me parece interesante el tema, quería contar mi experiencia. Tiempo atrás fui a un comercio local, pregunté por un producto que necesitaba y su valor era de 9 mil pesos. Después alguien me aconsejó comprarlo por Internet y para mi sorpresa costaba tres veces menos, o sea 3 mil".-"Explíquenle al señor que habla de los juicios que el empleador pierde un juicio cuando no está pagando como corresponde, caso contrario el despedir a un empleado es sencillo y con poco costo".